Polizei sucht Zeugen : Unbekannte legen in Leck Bremsanlage an Lkw-Anhänger lahm

Wer hat sich an einem in Leck abgestellten Anhänger zu schaffen gemacht?

06. Januar 2020, 14:04 Uhr

Leck | Die Polizei teilt mit: In der Zeit von Montag, 23. Dezember, bis Sonntag, 5. Januar, wurden an einem in der Ladestraße in Leck abgestellten Lkw-Anhänger die Druckluftschläuche der Bremsanlage zerschnitten und die daran montierten Druckluftkupplungen entwendet.

Wer hat etwas beobachtet?

Zur Motivation des oder der Täter konnte die Polizeidirektion in Flensburg auf Anfrage keine weiteren Angaben machen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck unter der Telefonnummer 04662/891260 zu melden.

