Mercedes-Autohaus in Niebüll : Unbekannte klauen Winterreifen von ausgestelltem Pkw

Die Polizei Niebüll fragt: Wer hat etwas beobachtet?

Avatar_shz von Nordfriesland Tageblatt

21. Februar 2020, 11:19 Uhr

Niebüll | Die Polizei Niebüll sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich im Zeitraum von Dienstag, 18. Februar, 18 Uhr auf Mittwoch, 19. Februar bis zirka 7 Uhr ereignet haben muss.

„Auf dem Firmengelände/Ausstellplatz der Firma Klaus GmbH + Co. KG (Bahnhofstraße 15) in Niebüll wurden vier Winterräder eines dort ausgestellten Pkw abmontiert und entwendet“, heißt es in einer Mitteilung.

Hinweisgeber gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Täter und den Verbleib der entwendeten Winterräder geben können. Alle Hinweise können dem Polizeirevier Niebüll unter Telefon 04661/40110 mitgeteilt werden.