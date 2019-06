Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschädigen Badebecken und Apfelbaum in Klixbüll

Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert.

11. Juni 2019, 19:45 Uhr

Klixbüll | Die Polizei sucht Hinweisgeber: In der Zeit von Sonnabend, 8. Juni, 20 Uhr, bis Sonntag, 9. Juni, 19.45 Uhr, kam es in Klixbüll, Schulstraße, auf einem rückwärtigen Grundstück im Garten zu mehreren Sachbeschädigungen, „in Abwesenheit der Hauseigentümer“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

„Dort wurden ein aufblasbares Kinderbadebecken, ein Sonnenschirm mit Ständer und ein Apfelbaum beschädigt“, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert.