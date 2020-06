Überraschung an der FPS

Offene Schulleiter-Stelle: Ex-Direktor Eckhard Kruse wird sein eigener Nachfolger

05. Juni 2020, 16:24 Uhr

Niebüll | Diese Nachricht kommt kurz vor den Sommerferien völlig überraschend: Eckhard Kruse kehrt als Schulleiter an die Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) zurück. Erst Ende Januar hatte der 51-Jährige den Chefposten nach vier Jahren aufgegeben und das Niebüller Gymnasium Richtung Bildungsministerium verlassen. Dort war Kruse seitdem in der Schulaufsicht für 30 Gymnasien in Kiel und im Kreis Plön zuständig.

Nun die Rückkehr an die von ihm sehr geschätzte Schule. „Ich freue mich, wieder hier zu sein“, sagt Eckhard Kruse, der sein altes, neues Amt am 1. August antritt. Rein formal läuft für ihn die sogenannte Abordnung aus. „Das ist praktisch eine Erprobungszeit“, erklärt der Beamte.

Der Nordfriese hätte auch im Ministerium bleiben können, doch es kam völlig anders. An der Friedrich-Paulsen-Schule war die erste Runde des Besetzungsverfahrens gescheitert. Anfang März hatte sich der Schulleiterwahl-Ausschuss getroffen, um Kruses Nachfolger zu bestimmen. Wochenlang hielt sich das Kieler Bildungsministerium danach bedeckt, wollte den Ausgang der Wahl mit dem Verweis auf „interne Prüfungen“ nicht bekanntgeben. Auch der Vorsteher des Schulverbands Südtondern, Ingo Böhm, wollte nichts sagen. Das dürfe er gar nicht, so Böhm damals.

Erst Anfang Mai kam heraus: Bei der Wahl am 2. März hatte es keine Mehrheit für einen Bewerber gegeben, sodass die Stelle ein zweites Mal ausgeschrieben wurde. „Als ich das las“, so Eckhard Kruse, „da wusste ich, dass ich zurück möchte.“ Seine Beweggründe: „Die Arbeit im Ministerium war spannend und lohnend, aber mir fehlten die Menschen.“ Der Kontakt im Schulalltag zu Schülern und Kollegen sei durch nichts zu ersetzen.

„Auch das Unterrichten fehlte mir.“ Der Lehrer sinniert: „Vielleicht ist es auch eine Typfrage.“ Daher sei er froh und dankbar, dass er die Erprobungszeit als Erfahrung abhaken kann. „Pass ich zur Stelle oder nicht?“ Diese Frage konnte er sich nun sicher beantworten.

Als der erste Schritt zur Rückkehr getan war, ging es schnell. Die Vorgesetzte in der Schulaufsicht, Sieglinde Huszak, ermöglichte den Schritt und leitete es in die Wege. Die Stellenausschreibung für das Niebüller Gymnasium wurde aufgehoben.

Die Familie war genauso überrascht, wie der engere Freundeskreis, berichtet der frühere und künftige FPS-Direktor. Nun freuten sich alle, dass sich der Pädagoge so entschieden hat. „Manchmal muss man weggehen, um etwas auszuprobieren und das Vergangene neu bewerten.“

Zum 1. August kehrt Eckhard Kruse zurück, zunächst an vier von fünf Tagen ist er an der FPS. Ein Tag dient der Wahrnehmung seiner ministeriellen Aufgaben, bis dort ein Nachfolger gefunden ist.

Amts- und Schulverbandsvorsteher Ingo Böhm zeigte sich hocherfreut über die Nachricht: „Ich hoffe, dass wir die sehr gute Zusammenarbeit nun fortsetzen können.“

Schon bei der Abschiedsfeier hatte Böhm wie Bürgermeister Wilfried Bockholt oder Marc Ziriakus vom Schulelternbeirat dem scheidenden Direktor ihre Anerkennung ausgesprochen. Die Reden der Schülersprecher und Schüler waren damals ein emotionales Highlight, das die Verbundenheit ausdrückte. „Einmal FPS, immer FPS!“ Dieser Satz von Eckhard Kruse zum Abschied im Frühjahr wird nun wahr.

Vielleicht erinnert er sich dabei schmunzelnd an der mahnenden Worte von Dr. Annette de la Motte-Martens, Referentin für Schulaufsicht, von damals: „Bald sitzen Sie in einem kleinen Büro im Ministerium, umgeben von Aktenschränken. Dort werden Sie alles selbst machen: Akten sortieren und beschriften, Tesafilm besorgen, telefonieren, sich um die Fahrbereitschaft kümmern.“