Schauspieler-Porträt : TV-Star aus Niebüll spricht über Puddingwerbung und den Dalai Lama

Niebüll | Er geht, nein, er schwebt durch Niebülls Straßen. Ein kleiner, aufrecht schreitender Mann in den besten Jahren, ausgezeichnet gekleidet, aber dennoch unauffällig. Niemand weiß, dass er ein bekannter Fernseh-, Theater- und Kinoschauspieler ist. Warum auch? Diejenigen, die ihn kennen müssten, haben längst die Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) verlassen. Die anderen erinnern sich nicht an Marienhof und die bekannten Serien. Eckart-Alexander Wachholz ist zurückgekehrt nach Niebüll. Eigentlich ist er – 1945 geboren – Berliner, aufgewachsen in Moabit, nach dem Krieg. Seine Karriere startete er von Niebüll aus, als Oberstudienrat ließ er sich beurlauben. Zuvor war er Nordfrieslands bester Referendar, fuhr noch mit dem Schienenbus Niebüll-Flensburg. Lange her ist das alles.

Das was andere Leute wortreich verbrämen, kostet ihn nur ein schlichtes Achselzucken. Denn der Buddhist liebt das Risiko. Dabei ist er sich sicher, was passiert. Er wagte den Sprung ins kalte Wasser, mit über 45 Jahren. Das Wunder ergab sich von selbst, denn zunächst war Wachholz als Werbedarsteller gefragt. „Ich hatte eine sensationelle Resonanz bei einer Puddingwerbung!“ Danach wirkte er als Darsteller einer Sendung „Wie würden Sie entscheiden?“ als Gutachter so überzeugend, dass ihn Juristen fragten, wo er studiert hätte.

„Ich habe eben den Text ordentlich gelernt!“ Dies behielt er auch im „Marienhof“ bei, im Gegensatz zu seiner Partnerin im Fernsehen, die er aber als Sohn dann dominieren darf. „Aus Rache habe ich dirigiert, wo im Baum die Christbaumkugeln hängen müssen!“ Das dauerte. Episoden, Dönekes, Anekdoten – stundenlang kann er erzählen.

Zwischendurch taucht auch Niebüll. in Wachholzs Geschichten auf: Er erinnert sich an den legendären FPS-Schulleiter Hannes Schwensen, der ihn sehr gefördert hat, an die Gründung der „Bühne“, die es heute noch gibt, an Inszenierungen am Gymnasium. Natürlich kennt er seine Niebüller, wie er auch die großen Regisseure wie Borislaw Barlog kennt. Doch das ist nicht mehr von Bedeutung. Heute ist EA Wachholz ein mit sich im Einklang lebender Mensch.

Er zelebriert den Buddhismus. Hat wunderbare Glocken und Statuen („auch für die Reise“) und weiß um die innere Bedeutung. Gelernt hat er beim Dalai Lama, den er sogar mit einem kleinen Flugzeug im Exil besuchte. Doch auch das spielt keine Rolle, denn wer seinen inneren Frieden gefunden hat, muss das nicht herausstellen. Und so schwebt EA Wachholz durch die Stadt – und manch einer spürt vielleicht die Aura dieses ungewöhnlichen Mannes.

Seine Vita ist vielfältig: EA Wachholz spielte bereits in der Grundschule Theater. Er besuchte den neusprachlichen Zug des Heinrich von Kleist-Gymnasiums, um bereits kurz nach dem Abitur ein Volontariat am Berliner Schillertheater zu absolvieren, wo er unter Boleslav Barlog wiederholt auf der Bühne stand. Parallel dazu nahm er Schauspielunterricht bei Tamara Stiebner.

Es folgte die Einschreibung an der FU Berlin, an welcher Wachholz die Studiengänge Französisch, Englisch sowie Theaterwissenschaften belegte. Dem erfolgreichem Abschluss 1972 schloss sich ein Auslandsjahr in Rouen, Frankreich, als Assistant Allemand am Lycée Corneille an.

Nach seiner Rückkehr 1973 trat EA Wachholz eine Stelle als Referendar und in der Folge als Oberstudienrat an der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll an. Dort bot sich die Möglichkeit, neben dem Unterricht die Leitung mehrerer Schultheatergruppen zu übernehmen, worauf Jahre als Landesschulspielleiter für Gymnasien in Schleswig-Holstein sowie als Mitspieler der Niederdeutschen Bühne in Flensburg folgten. Nach der sehr erfolgreichen Verkörperung des Mephisto in der Faustinszenierung von Conrad Hansen 1989/90 entschied sich EA Wachholz, den Lehrerberuf aufzugeben und nach München überzusiedeln, um dort als gefragter Schauspieler für Film und Fernsehen, als Werbedarsteller sowie als Synchronsprecher zu arbeiten.

Auch in Berlin, Hamburg und Köln stand EA Wachholz regelmäßig vor der Kamera, ebenso in diversen ausländischen Produktionen. So umfasst seine Vita heute über 200 Haupt- und Nebenrollen sowie zahlreiche Theater-Engagements, unter anderem in Berlin, Potsdam, Essen, München und Clychi-sous-Bois in Frankreich.





von Lea Sarah Albert

erstellt am 23.Aug.2017 | 10:16 Uhr