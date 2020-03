Hochemotionale Versammlungen : Turbulente Zeiten im Grenzland: Streit wegen Deutsch-Dänischer Grenze

Warum die neue Grenze zwischen Deutschland und Dänemark umstritten war

Avatar_shz von Arndt Prenzel

09. März 2020, 12:54 Uhr

Niebüll | Vor hundert Jahren herrschten turbulente Zeiten im Grenzland: Die Bürger im Landesteil Schleswig sollten in zwei Abstimmungen über ihre Zukunft befinden. Allerorten gab es hochemotionale Versammlungen und Veranstaltungen. „Gott wolle uns behüten, dass wir nicht werden Jüten“ hieß es bei den deutsch Gesonnenen aus Niebüll wie Rektor Alwin Lensch oder Ortsvorsteher Heinrich Schmicker.

Bevölkerung durfte über Zugehörigkeit abstimmen

Zu diesen brisanten Ereignissen hat der Verein für Niebüller Geschichte eine sehenswerte Ausstellung im Richard Haizmann Museum zusammengestellt. Die reich bebilderte Schau setzt sich mit der Vorgeschichte und der Entwicklung nach der Grenzziehung auseinander. Nach dem Ersten Weltkrieg erhob Dänemark Gebietsansprüche auf das ehemalige Herzogtum Schleswig, das seit 1864 zu Preußen und Deutschland gehörte. Die Siegermächte bestimmten im Versailler Vertrag, dass die Bevölkerung in Nord- und Mittelschleswig über ihre Zugehörigkeit abstimmen sollte. Das Ergebnis war die heutige Grenze, die den Kreis Tondern teilte.

Wollen keine einseitige Wertung zeigen

„Wichtig ist uns, dass wir keine einseitige Wertung vornehmen“, sagt Ausstellungsmacherin Beate Jandt. „Die Besucher sollen in die Geschehnisse vor 100 Jahren eintauchen und sich ein eigenes Bild machen.“ Der Geschichtsverein hat drei Jahre umfangreich recherchiert und Originalzeugnisse gesammelt. Eine aufregende Jagd: In Nachlässen fanden Wolfgang und Beate Jandt sogar die alten Abstimmungszettel. Das Ehepaar präsentiert deutsche und dänische Wahlplakate, Schriftstücke mit Aufrufen und amtlichen Bekanntmachungen und historische Fotos wie zu Beispiel vom Friesentag. Neben einer Fotodokumentation über den Auftritt der Internationalen Kommission in Flensburg gibt es einen Extrapart über die Entwicklung der Eisenbahn an der Westküste. Hochinteressant ist der rasante Sprung Niebülls als Zentrum Südtonderns vor allem auch durch bauliche Maßnahmen.

„Manches Bauwerk wirkt wie von Tondern gespiegelt.“ Wolfgang Jandt

„Manches Bauwerk wirkt wie von Tondern gespiegelt“, sagt Wolfgang Jandt. Wer seine Eindrücke vertiefen möchte, kann das Buch „Die Schleswig-Frage 1920 und Niebülls Aufstieg zum kommunalen Mittelpunkt Südtonderns“ von Wolfgang Raloff erwerben. Auf 336 Seiten stecken eine Menge an spannenden Details zur Historie des deutsch-dänischen Verhältnisses in dieser Region und zusätzlich jede Menge an Stadtgeschichte.

Eröffnung mit Landrat, Bürgermeister und Amtsvorsteher

Die Ausstellung „100 Jahre Volksabstimmung im Landesteil Schleswig“ wird am Sonnabend, 14. März, um 15 Uhr im Rathaus Niebüll eröffnet. Es sprechen neben der Vorsitzenden des Geschichtsvereins, Beate Jandt und Bürgermeister Wilfried Bockholt, Dirk Schrödter, Staatssekretär in der Staatskanzlei in Kiel, Florian Lorenzen, Landrat des Kreises Nordfriesland und Ingo Böhm, Amtsvorsteher des Amtes Südtondern