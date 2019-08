Tummelplatz für Talente

Die Mürwiker geben seit 1969 in Nordfriesland Menschen mit Behinderung durch gezielte Beschäftigung eine berufliche Perspektive

von Anja Werner

13. August 2019, 15:05 Uhr

Niebüll | Die Mürwiker GmbH sind ein Begriff im Norden Deutschlands. Es ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte, ein Modell, das lebenslang trägt: Menschen mit Behinderung haben durch gezielte Beschäftigung eine berufliche Perspektive, verdienen ihr eigenes Geld, sind untergebracht und versorgt und können bei Bedarf unterschiedliche Wohnformen nutzen. Insgesamt beschäftigt die Gesellschaft „Die Mürwiker GmbH“ 850 Mitarbeiter in den Werkstätten, davon 270 in Niebüll.

Alles begann in einem Wohnzimmer in Flensburg: Vor 53 Jahren gründete das Ehepaar Elfriede und Kurt Pahnke, deren Tochter Ursel mit Trisomie 21 geboren wurde, ein gemeinnütziges Unternehmen. Im Auftrag der Oberpostdirektion Kiel setzten die Mitarbeiter Telefone instand; eine Arbeit, die damals stark nachgefragt war.

Mit demselben Konzept starteten auf Grund des Wunsches vieler betroffener Eltern die Mürwiker 1969 auch in Nordfriesland, zunächst in der „Alten Schule Gotteskoog“. Daraus entwickelte sich professionelles Unternehmen.

„Wir sind breit aufgestellt“, erklären Geschäftsführer Günter Fenner und die Niebüller Werkstätten-Leiterin Kathrin Elshoff. Die Sichtweise hat sich längst geändert. „Heute arbeitet man bei uns, weil man etwas kann. Die Mitarbeiter definieren sich über ihre Fähigkeiten.“

Die Vielzahl der Möglichkeiten ist überzeugend: Jeder kann sich durch individuelle Schulungen weiterentwickeln. So ist ein Lebenslauf nach der Schule innerhalb der Mürwiker oft die Regel: Denn auch Wohnraum wird in verschiedenen Formen über die Mürwiker GmbH angeboten, die Unterbringung in Wohngruppen oder Wohnungen ist geregelt. Die Mahlzeiten werden gemeinsam in der Kantine eingenommen. So sagt Annegret Friedrichsen, die seit vielen Jahren dabei ist: „Weil ich eine Unterkunft habe, ist das mein Zuhause!“

Die sieben Standorte der Mürwiker in Niebüll sind ein Tummelplatz für Talente. Während in der Holzbearbeitung Paletten repariert oder Kaminholz hergestellt werden, werden in der Verpackung unter anderem bis zu 60.000 Kalender bestückt; hier ist die Firma Dupont Trixie ein Hauptauftraggeber. In der Abfüllung kommen Öle und Liköre in die passenden Flaschen; die Aktenvernichtung ist gefragter Partner der Niebüller Büros.

Hübsche Taschen nähen die Mitarbeiterinnen für die Noldestiftung oder das Föhrer Museum Kunst der Westküste, die digitale Archivierung ist auch für Familiennachlässe und Aufarbeitung der eigenen Historie interessant. Jeder in Niebüll kennt die leistungsstarken Mitarbeiter in der Autopflege und im Garten- und Landschaftsbau.

Und wer einmal im Stau auf der Autobahn steht, sieht vielleicht eine Warnbake mit einem Kabel aus Niebüll. „Wir übernehmen in einzelnen Arbeitsgruppen die Elektromontage“, erläutert Kathrin Elshoff. Die Mürwiker sind ausgesprochen vielseitig: Am bekanntesten ist der Onlineshop und Laden in der Westermooringer Straße für „Bunte Steine“ aus Dänemark. Der Kunde findet im Netz und vor Ort nahezu alle Farben und Formen; das Lager hält mehr als eine Million Plastiksteinchen bereit.

Im „Kleinen Laden“ in der Bahnhofstraße gibt es kunstgewerbliche Artikel aus Filz, Besen und Bürsten. Günter Fenner betont, dass beteiligte Firmen einen hohen Anspruch haben, der wie in der freien Wirtschaft selbstverständlich erfüllt wird. „Die Mitarbeiter erwirtschaften dabei ihren eigenen Lohn“, so der Geschäftsführer.

Ergänzt wird das berufliche Leben der Mitarbeiter durch zahlreiche Freizeitangebote. So kickt der frühere Bundesligaspieler Bodo Schmidt jeden Montag mit Interessierten; es gibt Angebote wie Modellbau, Spinning oder Trommeln. Die Mürwiker sind längst integriert. So ist die Mitwirkung beim Stadtlauf ebenso angesagt wie das „Einmischen“ in städtische Angelegenheiten. „Mit Erfolg kämpften die Mitarbeiter für eine sichere Verkehrsführung ihre Ampel im viel befahrenen Gewerbegebiet“, sagt Kathrin Elshoff.

Die Niebüller schätzen die Mürwiker mit ihrer erfrischenden, oft direkten Art sehr, was nicht zuletzt durch den höchst engagierten Förderverein deutlich wird. Bürgermeister Wilfried Bockholt lässt keine Veranstaltung des Vereins aus und zeigt sich wie die gesamte (Amts-)Verwaltung als Unterstützer.

Was aus einer Idee im Wohnzimmer entstand, ist heute nicht mehr wegzudenken. „Die Mürwiker haben Ideen, suchen Chancen und gestalten Zukunft“, sagt Günter Fenner optimistisch, „Sie sind stark für die Region und stark für sich selbst! Die Mürwiker machen Sinn.“