Aktion in Dagebüll-Fahretoft : Trotz Gewitter gute Laune bei der Fußgängerrallye

Dagebüll | „Eine nicht mehr wegzudenkende Dorfattraktion“: So bezeichnete John Witt, Vorsitzender des TSV Dagebüll/Ockholm schmunzelnd die Fußgängerrallye in Fahretoft, die der Sportverein traditionell mit dem DRK Fahretoft veranstaltet. Am Wochenende konnte wieder jeder Interessierte für ein kleines Startgeld beim Rennen dabei sein. Knapp drei Kilometer mit neun Ereignispunkten waren abzulaufen und versprachen jede Menge Spaß und spannende Ortsgeschichte. An jeder Station musste man sich den Herausforderungen verschiedener Spiele stellen, um Punkte zu sammeln.

Das Wetter sorgte allerdings dafür, dass nur die abgehärtesten Touristen und Einheimischen sich auf den Weg durch den geschichtsträchtigen Ort machten. Starker Regen und Gewitter fegten über Fahretoft und die ehemalige Hans-Momsen-Schule, die Start- und Zielpunkt war. Etwa 80 Teilnehmer, überwiegend Touristen, die in Nordfriesland zu Gast sind, nahmen teil. Bei schönem Wetter seien es in den vergangenen Jahren immer mindestens 150 gewesen, berichten freiweillige Helfer, aber dieses Jahr werde wohl ein neuer Minusrekord.

Um 18 Uhr ging es zur Siegerehrung, die nicht nur für die Kinder, die bis zum Alter von sechs Jahren immer einen Mitmachpreis gewinnen, mit Spannung erwartet wurde. Sichtlich stolz sprach John Witt über die vielen, vermehrt jungen Helfer, die in diesem Jahr diese liebgewonnene Rallye mitorganisiert und ausgerichtet haben.

Die gute Laune ließ sich keiner vermiesen und bei einer heißen Bratwurst und einem kühlen Getränk war das widerspenstige Wetter beinahe vergessen. Auch im kommenden Jahr soll es wieder eine Fußgängerrallye in Fahretoft geben, zu der Jung und Alt erwartet werden.