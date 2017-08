Feuerwehreinsatz : Trecker in Brand – drei Wehren im Löscheinsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: pre 1 von 1

Galmsbüll | Zu einem Fahrzeugbrand wurden gestern gegen 11.20 Uhr die Feuerwehren Galmsbüll und Emmelsbüll alarmiert. Bei Feldarbeiten war an einem Trecker in Galmsbüll ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Trecker in Flammen. Die Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit einem Löschangriff.

Doch das Wasser an Bord der Feuerwehrfahrzeuge reichte nicht aus; Aufgrund der schlechten Wasserversorgung wurde zusätzlich die Feuerwehr Langstoft nachalarmiert: „Vorrangig, weil das Löschwasser im Tank ihres Feuerwehr benötigt wurde“, sagte Amtswehrführer Oliver Jacobsen. Zudem wurde ein Anhänger mit 20 000 Liter Wasser zur Brandstelle beordert. Der Wasser-Tankwagen gehört einem Feuerwehrmann aus Langstoft, der diesen für seine Landwirtschaft braucht. Daher ist dieser immer gefüllt und kann in kürzester Zeit mit einem Trecker zum Einsatzort gebracht werden. Ferner wurde aus einem 200 Meter entfernten Graben durch die Feuerwehrleute eine Wasserversorgung aufgebaut. Das Feuer wurde letztendlich mit Schaum gelöscht.

An der Einsatzstelle stand ebenso ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Nordfriesland zur Absicherung der Feuerwehrleute bereit. Verletzt wurde niemand. Es waren insgesamt 28 Feuerwehrleute eingesetzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr noch keine Angaben gemacht werden.