Tourismus trotzt Corona-Krise

Experte legt Zahlen vor: Rekord verdächtige Übernachtungszahlen in den Sommermonaten in Dagebüll und Niebüll

19. Oktober 2020, 11:56 Uhr

niebüll | Hat Covid 19 den Niebüller und den Dagebüller Tourismus in die Knie gezwungen? Der Niebüller Ausschuss für Umwelt und Wirtschaft hatte zu diesem Thema Gerd Neumann eingeladen, der in den Werbeausschüssen der HGV Niebüll und Dagebüll aktiv ist.

Der Prokurist der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft (neg) wirkt zugleich als kommissarischer Geschäftsführer des Niebüll-Dagebüll-Tourismus und ist Vorsitzender vom Tourismusverein Niebüll und Umgebung.In letzterer Funktion treibt er mit vielen Ideen den Tourismus am Ort voran. Bei seinem Report legte er spannende Zahlen für Niebüll und Dagebüll vor.

So gab es bei den Übernachtungszahlen bei den 400 „Niebüller Betten“ und 1000 „Dagebüller Betten“ im Jahr 2019 78.000 beziehungsweise 155.000 Gäste. Die Verweildauer lag bei drei beziehungsweise vier Tagen. Durch die Pandemie ab März brach der Zulauf bis 1. Juli um 50 beziehungsweise 25 Prozent ein, um danach gewaltig aufzuholen.

Inzwischen haben sich die Buchungen und Übernachtungszahlen längst erholt und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres noch viel besser als im Vorjahr sein.

Gerd Neumann bedauerte, dass Events wie das Muschelfest abgesagt werden mussten. „In Niebüll zählen wir hier sonst 1000 Gäste“, sagt er. Das Fest kostet mit Zeltmiete, Gastronomie und Musik rund 5000 Euro. Gerd Neumann kann sich vorstellen, dass die Stadt hier weiterhilft, denn das Fest ist vom Verein aus „unterfinanziert“. „Die Einnahmen fehlen in diesem Jahr der Kasse.“ Gut hingegen laufe die zentrale Tourismusinformation am neg-Bahnhofsgebäude. „Das wird sehr gut angenommen. Wir haben 2000 Stunden im Jahr geöffnet“, sagt der erste Vorsitzende. Ein weitere Touristen-Infotresen ist im Rathaus, beim hinteren Eingang zur Kaffeemaus. „Infokästen haben wir zudem am ZOB und am Bahnhof.“

Der Tourismus im Norden soll durch die Vernetzung der unterschiedlichen Verbände strukturiert werden „Das gibt uns das Land vor“, erläutert Gerd Neumann. Schließlich gehe es dabei auch immer um Fördergelder. Aktuell gibt es Kontakt zur neuen Lokalen Tourismus-Organisation (LTO) Nordseeküste Nordfriesland e.V. Gründungsmitglieder waren im Vorjahr die Ämter Mittleres Nordfriesland, Nordsee-Treene und Südtondern, die Gemeinden Nordstrand und Pellworm, der Verein Husumer Bucht – Ferienorte an der Nordsee e.V. und die Stadt Husum.

„Wir brauchen eine übergeordnete Marketingstruktur“, stellte der Tourismusexperte fest. Der Ausschuss-Vorsitzende Peter Schumann lauschte wie die Ausschussmitglieder gebannt,was Gerd Neumann noch verriet. „2021 soll es im Sommer zur Saison einen Niebüller Fahrradtag geben“, sagte er, „Dazu planen wir einen Tag lang Events und Aktionen auf dem Rathausplatz.“ Wenn es geht, soll dazu die Innenstadt für Autos abgeriegelt werden. „Ein Traum wird wahr“, raunte ein Gast der Sitzung.