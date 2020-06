Coronalockerungen : Tourismus in Dagebüll nach Lockdown: „Jetzt geht es langsam wieder los!“

Klaus Schmidt, Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins Dagebüll, schaut nach vorn

10. Juni 2020, 15:51 Uhr

Dagebüll | Klaus Schmidt, Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins Dagebüll, ist froh, dass der Tourismus in Dagebüll langsam wieder Fahrt aufnimmt. „Hier kehrt wieder Leben ein. Über Himmelfahrt und Pfingsten war schon richtig Betrieb!“ Die Nordseefans kommen zuhauf zum Sonnenuntergang auf die Mole oder aber zum Spaziergang an die Promenade. Dort stehen seit kurzem die bunten Buden, das Markenzeichen des Küstenortes.

20 Grad warmes Wasser

Die Badegäste genießen das 20 Grad warme Wasser, können bald wieder Duschen. Bei aller Freude ist der Ur-Dagebüller nachdenklich. „Wir müssen nicht wieder plötzlich voll aufdrehen!“ Alles müsse im Rahmen der Vorschriften anlaufen. Das gelte besonders für die Massenveranstaltungen wie Molenfest oder Muscheltage. Die Molentage sind ins nächste Jahr vertagt worden.

„Die Muscheltage könnten auch später stattfinden, zum Beispeil im September.“ Alle Veranstaltungen seien auf dem Prüfstand, so dass man bei weiteren Lockerungen schnell reagieren kann. „Hauptsache gesund bleiben“ lautet die Ansage.

Quartiere füllen sich nach und nach

Als Mitglied der Gemeindevertretung hat Klaus Schmidt die Dorfentwicklung im Auge. Die Quartiere würden sich aktuell nach und nach füllen. „Wir freuen uns, dass die Firma Richardsen am Anfang des Ortes drei markante Reetdachhäuser errichtet.“ Diese sind als „Eingangs-Highlight“ als Zeichen regionaler Baukunst von großer Strahlkraft. „Ein Entré der Edelklasse“. Die Infrastruktur wird weiter verbessert. Am Deich neben der Stöpe wird derzeit kräftig gearbeitet.

Mit Blick auf den Hafenbetrieb

„Hier entsteht ein Übergang mit Fußweg zu den Fähren“, sagt Klaus Schmidt. „Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf den Fährhafen.“ Die Gäste würden sich zu gern den Hafenbetrieb anschauen. Er rechnet damit, dass die Bauarbeiten Ende Juni abgeschlossen werden.

Wohnmobilstellplatz vor Fertigstellung

Vor der Fertigstellung steht auch die Veranstaltungshalle von Nils Richardsen, der gerade sein Bistro eröffnet hat. Der Wohnmobilstellplatz der W.D.R. ist in der Schlussphase der Planung, gebaut wird er wohl im kommenden Jahr.

Klaus Schmidt sieht das Ende der ökonomischen Auswirkungen der Pandemie in der Ferne. „Das wissen wir in 2021, in diesem jahr ist der Haushalt ausgeglichen.“ Fehlende Einnahmen ließen sich jedoch nicht wieder hereinholen. So werde auch das Steueraufkommen der Gemeinde geringer ausfallen.