Orkantief „Sabine“ : Tollkühne Sturm-Touristen: „Sabine“ lockt hunderte Besucher nach Dagebüll

Die Aussicht auf sturmgepeitschte Nordseewellen zog am Sonntagnachmittag einen wahren Besucher-Strom nach Dagebüll.

Avatar_shz von Dorthe Arendt

09. Februar 2020, 16:20 Uhr

Dagebüll | Mit Sturm- oder gar Orkanwarnungen ist das so eine Sache: Wie windig wird’s wirklich? „Sturm ist, wenn die Schafe keine Locken mehr haben“ – dieser Spruch gilt unter Nordfriesen als Maßstab. Ein weiterer ist ein Besuch in Dagebüll: Am frühen Nachmittag ist am Sonntagnachmittag nur mit Glück ein Parkplatz zu bekommen.

Orkantief „Sabine“ ziert sich nicht lange und erscheint pünktlich zum großflächig angekündigten Starttermin. Bereits am Sonntagmittag stehen die Anzeichen eindeutig auf Sturm: Der Zugverkehr nach Sylt ist seit Mittag eingestellt. Von Niebüll verkehrt der letzte Zug um 12.05 Uhr, ab Westerland um 12 Uhr.

Nicht enden wollender Spaziergänger-Strom

In Dagebüll ist die Zufahrt zur Stöpe ist gesperrt, die letzte Fähre hat mittags Dagebüll in Richtung Inseln verlassen. Und doch herrscht viel Verkehr, und zwar in Form eines nicht enden wollenden Spaziergänger-Stroms, gut eingemummelt und bereit, sich den zum Teil tatsächlich heftigen Böen zu stellen.

Dorthe Arendt

Eltern mit Kindern, Rentner, Hundebesitzer, Fernseh-Teams: Ganz unterschiedliche Besucher bevölkern die Dagebüller Mole. Manche wollen genau wissen, wie sich Nordsee-Gischt anfühlt und trauen sich ganz nah heran.

Dorthe Arendt

Da werden Selfies geschossen, Handy-Videos gedreht – dann und wann mischt sich fröhliches Kreischen in das Wellengebraus, wenn die Gischt ein paar allzu Wagemutige voll erwischt.

Gerade einige Touristen können die Macht der Naturgewalten nicht so richtig einschätzen, glaube ich. Dorthe Iwersen, Nordfriesin

„Geil! In Dagebüll ist es bei Sturm einfach immer toll!“, sagt Dorthe Iwersen und spricht aus, was die meisten denken, die die Naturgewalt aus nächster Nähe spüren wollen. Gemeinsam mit ihrem Mann Cord steht die Nordfriesin ein Stück abseits der Wellen.

„Einige übertreiben es ein bisschen“, findet die 41-Jährige mit Blick auf ein paar Heranwachsende, die sich dem Hafenbecken ziemlich sorglos nähern. „Gerade einige Touristen können die Macht der Naturgewalten nicht so richtig einschätzen, glaube ich.“

Unterbodenwäsche?

Wagemut beschränkt sich nicht nur auf Heranwachsende: Auf dem Molenparkplatz gönnen sich einige Autofahrer eine Salzwasser-Unterbodenwäsche, andere manövrieren gar ihre Gefährte so dicht an die Hafenkante, dass das Nordseewasser auch von oben aufs Blech herabregnet.

Dorthe Arendt

Der Sturm als Vergnügen? Längst nicht alle wollen sich den Orkan um die Nase wehen lassen: „Wir bleiben lieber Zuhause im Warmen – ich finde man muss nicht immer alles mit machen und warum sollte ich mich oder Familie in Gefahr bringen“, schreibt uns etwa eine Leserin auf Facebook.

Auch Dorthe Iwersen wird „Sabines“ Entwicklung auch in den folgenden Tagen wachsam beobachten: „Damals bei Christian haben alle gedacht: Das wird schon nicht so schlimm werden. Und da wurden wir alle böse überrascht.“