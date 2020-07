Theater auf der Pferdeweide: Experiment geglückt

Absurdes Freilicht-Schauspiel auf der grünen Wiese in Karlum? Das ließen sich viele Neugierige nicht entgehen – alle 50 vorgesehenen Plätze waren besetzt

von Dorthe Arendt

26. Juli 2020, 14:10 Uhr

Karlum | Was war da los? An dem lauen Sommerabend am Freitag strömte eine kleine Menschenmenge ameisengleich durch Feld und Wald von allen Seiten nach Karlum. Das Ziel war eine idyllische gelegene Pferdeweide hinter dem „Alten Pastorat“.

Die Gäste nickten sich wie bei einem Geheimbund verschwörerisch zu; sie hatten sich sicherheitshalber angemeldet. Aufgestellte Stuhlreihen, Scheinwerfer, Bühnenelemente und ein Kontroll-Einlass ließen Kulturelles erahnen. Tatsächlich gab es fern von Stadthallen und großen Bühnen endlich jede Menge Theater.

Angesagt hatte sich das „Institut für theatrale Angelegenheiten“ aus Flensburg. Die professionelle Projekt- und Künstlergruppe ist derzeit mit einem Zwei-Personenstück auf „Höfe-Tour“. Zum Team gehört zudem Regisseur Folke Witten, der auch Ton und Licht bediente. „El siniestro plan de Vintila Radulezcu“ ist ein ziemlich schräges Stück des mexikanischen Theatermachers Martín Zapata. „Ich habe es in Osnabrück gesehen und gedacht, es passt gut in dies verrückte Zeit“, bekundete Schauspielerin Carolina Walker.

Frithjof Rave, ihr Gegenüber, war „schuld“ daran, dass das Duo nach Karlum kam. Er lernte die Tochter von Suntka Poppinga-Carlsen, die mit Antoni Carlsen im Pastorat lebt, kennen. „Weda Poppinga traf ich zufällig auf dem Skandalös-Festival.“ Die Nordfriesin studiert Bühnenbild in Hannover. Das passte. Aus dem Kontakt entstand die Idee, die Pferdeweide für einen Auftritt zu nutzen.

Geboten wurde ein „intelligentes und hochgradig absurdes Zwei-Personen-Stück über den Menschen im Wahn des Nihilismus“. Das furiose Spiel der Schauspieler in dem Slapstick-Krimi-Thriller begeisterte von Anfang an. Die Zuschauer spendeten am Ende stehend minutenlang Beifall. „Experiment gelungen“, befanden strahlend Suntka Poppinga-Carlsen und Antoni Carlsen im Abendlicht. Und auch die Schauspieler waren happy. „Wir würden gern weiter in Nordfriesland spielen“, sagten sie.



Das Open-Air-Hof-Theater für je rund 50 Zuschauer kann man privat buchen: reservierung@theatrale-angelegenheiten.