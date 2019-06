Niebüller Schüler spielen Kriminalstück : Theater-AG meistert Bühnenauftritt

Bei der Generalprobe musste noch ganz schön an der Aufführung gefeilt werden.

von Klaus Lorkowski

02. Juni 2019, 16:35 Uhr

Niebüll Bei der Generalprobe in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule ging es zu wie in einem Taubenschlag. Die Theater-AG der Unterstufe probte, letztmalig vor der Premiere, ihr Stück „Der letzte Schlag der Knackerbande“. So manches gab es da noch seitens der Lehrerinnen Andrea Awe und Inga Haas zu verbessern, das eine oder andere wollte nicht so recht klappen. Aber so ist das wohl immer, bevor der Vorhang sich vor dem Publikum endgültig hebt.

Klare Ansagen bei den Proben

„Dreh dich rum und sprich zum Publikum. Sprich laut und deutlich. Das habe ich dir schon dreimal gesagt!“ Im Stakkato folgt ein Satz dem anderen. Aber es wirkt. Die Lehrerin steht im weiten Raum der Mensa und gibt den Schülern für ihr Spiel den letzten Schliff. Inga Haas dagegen verteilt derweil manches Lob, bittet die am Bühnenrand auf ihren Auftritt Wartenden um Ruhe und Geduld.

Erfolgsformel

Nur in dieser Kombination und nicht anders scheint der Erfolg gesichert. Klare, an Eindeutigkeit keineswegs mangelnde Aussagen – gepaart mit verständnisvoller Bestärkung und auch Lob vermögen den Erfolg zu gewährleisten. All das ist gar nicht so einfach bei einer knapp 20 Köpfe zählenden Gruppe.

Der Lohn aller Mühen erweist sich bei der Premiere am selben Abend. Die Aula ist recht gut besucht, könnte aber gerne noch voller sein. Angehörige und Freunde, Klassenkameraden und Lehrer sitzen da voller Erwartung. Während hinter den Kulissen die Sech- und Siebtklässler ihrem Auftritt entgegenfiebern.

Was der Titel ahnen lässt

Der Titel lässt manches bereits erahnen: Da erbt ein Mathematik-Professor ein Vermögen, das er in einem Schuppen versteckt. Ob das aber so sicher ist? Hier wird der Spannungsbogen angelegt, tritt doch prompt eine Diebesbande auf den Plan. Angeführt von einer Chefin (Runa Oldenburg, Klasse 5c). An ihrer Seite in passendem Outfit mit Goldkettchen und Sonnenbrille: Fassaden-Ede, gespielt von Buri Osman Mohamed, ebenfalls aus der 5c. Streit und Verrat aber scheinen die ganze Aktion zu durchkreuzen. Kidnapping, ein Landstreicher und schließlich sogar Müllmänner, die sich als Polizisten entpuppen, erhöhen die Spannung.

Immer wieder kommt spontan Beifall auf. Zu Recht, meistern die jungen Akteure doch mit Bravour ihre teils recht umfangreichen Textpassagen. Und erweisen sich im Verlauf des Stückes gar sehr professionell, indem sie ein harmonisches Zusammenspiel aller auf die Beine stellen.

Beifall und Aufatmen

Allen Mitwirkenden bei diesem Stück gebührt deshalb Lob und Anerkennung für ihre Leistungen. Lange anhaltender Beifall am Schluss, Blumen und ein befreiendes Aufatmen bei allen beendeten einen kurzen, aber dennoch intensiven Theaterabend. Seine erzieherische Wirkung kann nicht groß genug bewertet werden.