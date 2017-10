The Big Chris Barber Band – Konzert zum Bühnen-Jubiläum

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 18.Okt.2017 | 14:40 Uhr

Chris Barber kommt mit seiner Band „The Big Chris Barber Band“ am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr in die Stadthalle Niebüll.

The Big Chris Barber Band mischt geschickt alte und neue Titel, kombiniert sie mit neuem Temperament und dem Charme von klassischen Jazz- und Bluestiteln, heißt es in einer Pressemeldung der Band. Die Musiker um Chris Barber sind Solisten von außergewöhnlicher Musikalität und verblüffendem Improvisationsreichtum. The Big Chris Barber Band begeistert das Publikum mit ihrer Spielfreude und ihrem britisch-distanzierten Humor, so die Meldung weiter.

Bereits in den 50er-Jahren zählte „The Big Chris Barber Band“ mit ihrem typischen Jazz-Sound zu den bekanntesten Dixielandgruppen Europas. Ihr Song-Repertoire wurde durch unterschiedlicheste Einflüsse inspiriert. Von Rhythm & Blues über Rock ’n’ Roll bis zur modernen Jazz-Interpretation bietet The Big Chris Barber Band ihren Fans musikalische Leckerbissen. Und natürlich ist auch die Dixie-Hymne „Ice-Cream“ mit dabei.

Chris Barber ist seit vielen Jahrzehnten für zahlreiche Musiker Freund und Vorbild. Damals waren es „The Beatles“, „The Rolling Stones“ und David Bowie, die von seinen Musikeinflüssen inspiriert wurden. Heute orientieren sich Musiker wie Mark Knopfler und Van Morrisson an ihm, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Eintrittskarten für das Konzert sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen.