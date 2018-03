Vandalismus : Teure Spritztour mit Radlader

Vandalen verursachen in Niebüll erheblichen Sachschaden.

von lsa

26. März 2018, 16:21 Uhr

Niebüll | Unbekannte haben in Niebüll einen Radlader gestohlen und sind damit durch die Gegend gefahren. Die Baumaschine war am Sonntagabend an der Baustelle Böhmestraße vermutlich kurzgeschlossen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend fuhren die Täter auf das Grundstück des Amtsgebäudes in der Marktstraße. Sowohl einen Zaun als auch Betonpfosten beschädigten die illegalen Fahrer dabei am Amtsgebäude und dem „Haus der Jugend“. Zeugen beobachteten, dass der Lader von mindestens zwei Personen verlassen wurde, eine von ihnen soll eine neongelbe Warnschutzjacke getragen haben. Die Personen ließen das Gefährt demnach zurück und liefen in Richtung Marktstraße davon. Nur wenige Stunden vor der unerlaubten Spritztour hatten Unbekannte Graffiti-Symbole an die Ostseite des Hallenbades in Niebüll gesprüht und drei Scheiben an der Westseite des ZOB-Gebäudes zerstört. Die Vandalen verursachten einen „erheblichen Sachschaden“, teilte die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04661-6414 zu melden.