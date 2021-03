Corona-Schnelltests : Testzentrum Niebüll läuft auf vollen Touren

Für das Angebot des Ambulanten Pflegedienstes Südtondern ist allerdings eine Terminvereinbarung notwendig.

Niebüll | Andrea Henningsen vom Ambulanten Pflegedienst Südtondern in Niebüll hat jede Menge zu tun: „Wir können uns nicht beklagen!“, sagt sie. Vor knapp zwei Wochen ist in der Einrichtung in der Schmiedestraße 4 im Gewerbegebiet Süd ein Testzentrum eröffnet worden. Dort können sich Bürger nach vorheriger telefonischer Anmeldung kostenlos Testen lassen. All...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.