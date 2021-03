Februar-Wetter in Südtondern : Temperatur-Unterschied von fast 30 Grad

Trotz der sehr kalten Witterung in der ersten Monatshälfte lag die Durchschnittstemperatur über dem langjährigen Mittel.

Südtondern | Der Februar brachte in Südtondern zunächst winterliches Wetter mit teils frostigen Temperaturen. In der zweiten Hälfte stellte sich dann innerhalb kürzester Zeit Frühlingswetter ein, berichtet der Redaktionsdienst Wetterkontor in seiner aktuellen Statistik. Weiterlesen: So genießen Südtonderaner das Winterwunderland Anfang Februar lag demnach eine mar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.