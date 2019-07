Juni in Südtondern : Temperatur knapp drei Grad über dem langjährigen Mittel

An sechs Tagen stiegen die Thermometer im vergangenen Monat über die 25-Grad-Marke.

von shz.de

04. Juli 2019, 16:22 Uhr

Der Juni 2019 geht in Deutschland als der wärmste und sonnigste Juni seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen in die Statistik ein. Mit einer mittleren Temperatur von 17 Grad übertraf der Monat das langjährige Mittel der Jahre 1981 bis 2010 auch hierzulande um 2,7 Grad, berichtet der Redaktionsdienst Wetterkontor.

Hochsommerlich

An sechs Tagen stiegen die Temperaturen demnach über die 25-Grad-Marke, an einem Tag gab es hochsommerliche Werte über 30 Grad. Den kühlsten Tag registrierte man mit einem Höchstwert von 16,7 Grad am 8. Juni. Besonders heiß wurde es mit 31,6 Grad am 25. Juni.

Tiefsttemperaturen

Die Tiefsttemperaturen lagen teilweise noch unter, teilweise auch deutlich über 10 Grad. Das Monatsminimum wurde mit 5,9 Grad in der Nacht zum 22. Juni gemessen. Die wärmste Nacht verzeichnete man mit einem Minimalwert von 17,1 Grad in der Nacht auf den 5. Juni.

Oft herrschte Hochdruckeinfluss

Oft herrschte im Juni Hochdruckeinfluss, und somit konnte man sich auch über mangelnden Sonnenschein nicht beklagen. Mit 254 Stunden übertraf die Sonnenscheindauer das Klimamittel für den Juni um 21 Prozent.

Niederschläge

Niederschläge gab es vor allem in Form von örtlichen Schauern oder Gewittern in den ersten beiden Dekaden. Insgesamt lag die Niederschlagsmenge nur bei 38,3 Litern und damit 47 Prozent unter dem Sollwert. Am meisten Regen gab es den Angaben zufolge mit 10,7 Litern am 14. Juni.