Nach Einbrüchen in Südtondern : Tatverdächtiger in U-Haft

Die Kripo hat einen Mann aus dem Kreis Nordfriesland festgenommen.

von Anja Werner

26. Oktober 2018, 12:27 Uhr

Die Kriminalpolizei Niebüll hat zwei Einbrüche aufgeklärt, die am 18. September in Süderlügum und am 10. Oktober in Leck begangen wurden.

Die Auswertung der gefundenen Spuren führte die Ermittler laut einem Bericht der Polizei zu einem 46-jährigen Mann aus dem Kreis Nordfriesland, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde Diebesgut gefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde er dem Amtsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr anordnete.