Kultur in Niebüll : Tanz und Show der Extraklasse

von Silke Kurtz

erstellt am 06.Nov.2017 | 04:26 Uhr

Niebüll | „Wir haben die Funken und gemeinsam mit Akteuren und Publikum können wir die Wunderkerzen entzünden.“ Mit diesen Worten eröffnete Sonja Stümer die dritte Tanz- und Shownacht, die Tanz-Gala des Jahres. Bis auf den letzten Platz belegt waren die Tische in der festlich dekorierten Niebüller Stadthalle und die Akteure des Abends blickten in gespannte und erwartungsvolle Gesichter. Das Programm bot jede Menge Höhepunkte, wie etwa den Auftritt von Musicaldarstellerin Mahara oder den Tänzern Erich und Oana. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der norddeutschen Live-Band Bella Musica, die mit viel Power und unterschiedlichsten Instrumenten den Abend einrahmten.

Kurz vor der Show erhielt die Initiatorin der Gala eine Nachricht des Präsidenten vom Berufsverband Deutscher Tanzlehrer (BDT) Hardy Hermann, in der er viel Glück, Spaß und Erfolg wünschte. „Lasst es ordentlich krachen“, waren die Originalworte Hermanns. Und das haben die Beteiligten des herausragenden Events dann auch getan.

Imposant war der Einmarsch der Watten-Pipeband aus Hattstedt, der die Ehre zuteil wurde den Showact von 30 Schülern des Tanzsportclubs musikalisch zu unterstreichen. Irische Dudelsack-Klänge kombinierten sich harmonisch mit heißen Dance- und HipHop-Rhythmen. Eine Performance, die in der Art sowohl für die Schüler als auch für die Watten-Pipeband Premiere hatte. Denn bis auf die Generalprobe am Tag zuvor, gab es noch keine Gelegenheit um diese Kombination aus Tradition und Moderne proben oder gar darbringen zu können. Unter tosendem Applaus der Zuschauer wurde der erste Teil des Abends zu Ende gebracht.

Zwischen den Tanzrunden für Jedermann, schlossen sich weitere Höhepunkt des Abends an. Leonie und Jens brachten als Standard tanzendes Paar Tänze wie Quick Step, langsamer Walzer oder auch Tango auf das Parkett. Im Anschluss wurde es hochprofessionell, als Oana Nechiti und Erich Klann, bekannt aus der beliebten TV-Sendung Let's dance, dem Publikum sichtbar einheizten und nicht nur die junge Generation begeisterte, die sehr stark vertreten war. Dieser Ball war ein echter Magnet für Tanzliebhaber jeden Alters, die an diesem Abend die Chance hatten sich nicht nur des bewährten Discofoxes zu bedienen, sondern in den offenen Tanzrunden auch mit selteneren Tänzen wie Samba, Chacha, Foxtrott, Rumba und Jive zu glänzen.

Für die notwendigen Erholungspausen sorgte eine Versteigerung zu später Stunde und eine Verlosung, bei der man mit glücklichem Händchen hochwertige Preise gewinnen konnte. Hochqualitative Gewinne wie ein Wochenende Cabriolett-Fahren, eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel Meierhof oder eine dreitägige Reise nach Berlin, warteten auf die Gewinner.

Diese Gala war ein Höhepunkt im letzten Jahresdrittel, welches wieder einmal gezeigt hat, dass in Niebüll und Umgebung viel Kunst und Kultur geboten ist und auch Prominenz aus Funk- und Fernsehen nicht den Weg in den hohen Norden scheut, um den Tanzsport auch hier zu Lande mit neuem Glanz zu versehen. „Es ist für mich eine ganz besondere Ehre zu sehen, dass hochkarätige Kollegen unsere Idee in dieser Form unterstützen“, äußerte Sonja Stümer voller Enthusiasmus und echter Dankbarkeit gegenüber allen Aktiven. „Publikum und Akteure tragen sich gegenseitig voller Liebe und Leidenschaft durch diesen Abend, der durch jeden Anwesenden unvergesslich und faszinierend schön gemacht wird.“