Unfall : Tanklaster rutscht in Graben - Straße voll gesperrt

Für rund fünf Stunden war die Ladelunder Straße in Achtrup während der Bergungsarbeiten am Donnerstag gesperrt.

von Lea Albert

05. April 2018, 12:22 Uhr

Achtrup | Weil eine Tanklaster in Achtrup von der Straße abgekommen ist, war die Ladelunder Straße am Donnerstag ab sechs Uhr voll gesperrt. Der Fahrer habe sein Gefährt um kurz nach Mitternacht wenden wollen und sei dabei von der Fahrbahn gerutscht, sagte ein Sprecher der Polizei in Leck am Morgen nach dem Unfall. Allein konnte er das Fahrzeug nicht zurück auf die Straße manövrieren.

Eine Spezialfirma pumpte den Treibstoff aus dem Tanklaster, um ihn anschließend aus dem Graben zu hieven. Für rund fünf Stunden war die Straße während der Bergungsarbeiten am Vormittag gesperrt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord in Harrislee. Gegen 11 Uhr hatten Autos demnach wieder freie Fahrt.