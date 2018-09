Einbrüche in Süderlügum : Täter kommen am helllichten Tag

Die Polizei berichtet von Vandalismus in den betroffenen Häusern.

von Hagen Wohlfahrt

19. September 2018, 11:21 Uhr

Unbekannte sind am Dienstag in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen und haben dabei Teile der Einrichtungen beschädigt. Die Täter kamen nach Angaben der Polizei zwischen zwischen 9.30 und 14 Uhr. Zur Beute und zur Höhe des Schadens wurden zunächst keine Angaben gemacht. Im gleichen Zeitraum kam es außerdem zu Sachbeschädigungen an Fahrrädern am Bahnhof in Süderlügum. Die Kripo Niebüll schließt einen Zusammenhang nicht aus. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Für die Beamten ist insbesondere von Interesse, ob jemand auffällige Personen oder Fahrzeuge in Süderlügum beobachtet hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Vor knapp drei Jahren, Ende 2015, Anfang 2016, hatte es in der Gemeinde eine Einbruchserie gegeben. Ein gutes Dutzend Fälle wurden damals binnen eines Vierteljahres registriert. Dabei hatte es an einem Tag gleich drei Einbrüche gegeben. Hinweise unter Tel. 04661/40110 oder per Mail an Niebuell.KPSt@polizei.landsh.de