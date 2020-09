Experte berichtet : Tabuthema Suizid als Thema im Niebüller Schulausschuss

Bewegender Report zeigt, dass besonders Jüngere und ältere Menschen Suizid gefährdet sind, aber es gibt auch Hilfe für einen Weg aus der Krise.

Arndt Prenzel

01. September 2020, 15:39 Uhr

niebüll | Alle 52 Minuten nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben. Alle fünf Minuten versucht es jemand. Kommunalpolitiker, Bürgermeister Wilfried Bockholt und Lehrerinnen und Lehrer der Gemeinschaftschule sowie der Alwin-Lensch-Grundschule hörten aufmerksam zu, als die problematische Thematik im Ausschuss für Kultur, Schule und Soziales referiert wurde.

Bernd Neumann, Vorsitzender des Ausschusses, hatte zur aktuellen Sitzung mit Soeren Hauke von Lichtblick Flensburg e.V. einen Fachmann zum Thema Suizid eingeladen. Hintergrund ist der Selbstmord eines Gymnasialschülers vor einiger Zeit.

10.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich durch eigene Hand. Und doch ist Suizid ein Tabuthema, das man nicht so eben mit dem Nachbarn am Gartenzaun bespricht. „Jeder Zweite hat im Laufe seines Lebens einmal an Selbstmord gedacht“, sagt Soeren Hauke.

„Vor der Gefahr in eine Lebenskrise zu kommen, ist keiner bewahrt. Einschneidende Lebensveränderungen, Stress oder Belastungen können Menschen an ihre Grenzen bringen.“ Die Probleme scheinen dann unüberwindbar zu sein; Suizid wird als Lösung empfunden.

Die Anzahl der Suizide sei in den vergangenen Jahren leicht gesunken. In Flensburg ist die Quote der Menschen, die sich das Leben nehmen, fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 25 Jahren sei ein Anstieg von fast 20 Prozent zu verzeichnen. Betroffen sind auch zunehmend Senioren über 60 Jahre – Trends, die nicht nur für die Fördestadt gelten dürften.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass die Suizidrate durch gezielte Präventionsarbeit halbiert werden kann. Soeren Hauke kann auf 20 Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit zurückblicken. „Unsere Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent“, sagte er, Wer rechtzeitig den Weg zu Lichtblick Flensburg findet, entwickelt offensichtlich Lösungen für sich.

Fantasienamen

Daher ist die Begegnung mit einem aus dem Helferteam bewusst niedrigschwellig angesetzt. „Wir richten uns auf ungewöhnliche, manchmal auch kürzere Sprechzeiten und Fantasienamen ein“, so der Erziehungswissenschaftler. „Jeder Klient hat im Schnitt fünf bis sechs Termine. Unsere Zielsetzung der Präventionsangebote ist eine Enttabuisierung und Sensibilisierung für das Thema Suizid bei sich und bei anderen.“

Eigene Suizidgedanken seien kein vorrangiges Thema für die Kinder. Jedoch können bereits früh erste Anzeichen depressiver Verstimmungen auftreten. Daher geht Lichtblick Flensburg auch in Schulen. Während einer dreistündigen Unterrichtseinheit treten in einem Rollenspiel die Hoffnung und die Traurigkeit in einen gemeinsamen Dialog.

Traurigkeit

Mittels der fiktiven Person „Alex“ als Projektions- und Identifikationsfigur haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit den eigenen Erfahrungen, Impulsen und Haltungen zu dem Thema Traurigkeit auseinander zusetzen. Es werden gemeinsam Lösungsmöglichkeiten und vorhandene Ressourcen erarbeitet sowie Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt. Lichtblick Flensburg bildet auch aus. So wurden im Laufe der Jahre über einhundert Krisenbegleiter geschult, die ehrenamtlich eingesetzt werden.

Bernd Neumann stellte abschließend fest, dass sich auch Betroffene aus dem Kreis Nordfriesland an Lichtblick Flensburg wenden können.