Niebüll : Synje Norland lädt ein zum Livestream-Konzert

Gespielt werden neu entdeckte oder noch nie live gespielte Songs.

niebüll | Synje Norland legt wieder los. Eine schöne Nachricht ist das in diesen kulturlosen Zeiten. Nun kommt sie mit Julie Weißbach „durch die Luft“ in die Häuser. „Sie ist die Künstlerin, die eigentlich bei uns in der Neuen Färberei hätte spielen sollen und wol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.