Ausflugstipp in Südtondern : Südwesthörn für Anfänger

Von Badestelle bis kulinarische Wattwanderungen: Südwesthörn ist längst kein Geheimtipp mehr.

von Anja Werner

09. April 2018, 00:00 Uhr

Die Badestelle Südwesthörn ist unter Touristen inzwischen ein beliebter Geheimtipp. Wer möchte, kann selbst in der kalten Jahreszeit über das Wiedingharder Wattwandertelefon eine 45-minütige Führung buchen, die dann zwar nicht ins Watt, aber an der Küste entlang führt und viel Wissenswertes bietet.

Es sind viele Details, die das Besondere der kurtaxfreien Badestelle Südwesthörn ausmachen. Im Sommer gibt es eine kleine Anzahl kostenloser Strandkörbe, die allen Besuchern zur Verfügung stehen, die dort baden oder sich einfach nur erholen möchten. Gut baden kann man zwischen eineinhalb Stunden vor und nach Hochflut. Die große Badeplattform mit Bänken, Treppe und Leiter und der komplett neu gebaute Badesteg machen es, trotz schlickigen Untergrunds, leicht, ins Wasser oder ins Watt zu kommen.

Der Wohnmobilstellplatz funktioniert gegen Spende. Im vergangenen Sommer entstand an Kerstin Boysens Fischbude eine Idee, die bereits viele Gäste anzog, die das Besondere lieben: Die kulinarischen Küstenwanderungen. Das sind 45-minütige Führungen durch sehr küstennahes Watt und Salzwiesen mit Schwerpunkt auf essbare Pflanzen und Tiere. Anschließend können einige davon zubereitet zu einer Fischplatte und einem Glas Sekt probiert werden. Die Gäste der im vergangenen Jahr stattgefundenen Führungen waren so begeistert, dass die kulinarische Küstenwanderung ab Mitte Mai 14-tägig zum festen Angebot gehören wird und dann unkompliziert über das Wattwandertelefon zu buchen ist. Auch andere Führungen kann man vor Südwesthörn buchen. Dazu gehört auch die Entspannungstechnik „Nature Coaching“, eine besondere Form des inneren Naturerlebens, die in der frühmorgendlichen Stille der Salzwiesen stattfindet.

Außer den Führungen gibt es im Jahreslauf auch noch viele andere Veranstaltungen die einen Besuch wert sind. Am ersten Sonntag im August findet der Südwesthörner Kindertag statt, der von wechselnden Vereinen der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll, zu der die Badestelle gehört, ausgerichtet wird und viel Spaß für Groß und Klein verspricht.

Ende August bis Anfang September findet das traditionelle Südwesthörner Muschelessen statt, das vom Verband Schleswig-Holsteinischer Muschelfischer in Zusammenarbeit mit Kerstin Boysen ausgerichtet wird und sich in den letzten Jahren zu einer sehr beliebten Veranstaltung entwickelt hat. 2017 war das Muschelessenderartig stark besucht, dass nach einer Stunde bereits alle Muscheln ausverkauft waren.

Auch der Verein Seebrise, der sich in der Gemeinde mit viel Elan seit vielen Jahren um die Jugendarbeit kümmert, bietet immer wieder Veranstaltungen auf Südwesthörn an. Dazu gehören das kollektive Müllsammeln, initiiert von der Seebrise–Kindergruppe „Küstenwächter“ und Spaß- und Spielnachmittage. In den Sommerferien bietet die Seebrise zudem eine 14-tägige Ferienfreizeit für Einheimische und Gästekinder auf dem Spielplatz in Emmelsbüll an.

Von Niebüll oder Klanxbüll aus ist Südwesthörn ein wunderbares Ziel für gemütliche Radwanderungen. Von beiden Orten führen recht verkehrsarme Nebenstraßen zum Ziel. Von Klanxbüll fahren stündlich Züge mit Fahrradmitnahme zurück nach Niebüll.

Viele Informationen, Termine Adressen und Telefonnummern für Gäste und Einheimische findet man auf der Website der Badestelle unter www.suedwesthoern.com und auf der offiziellen Seite der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll www.emmelsbuell-horsbuell.net. Das Wattwandertelefon mit Ansageband erreicht man unter 04665/9839856.