Ein Sprinter für die Tafel : Südtondern Tafel bekommt neuen Transporter

vergrößern 1 von 1 Foto: Albert 1 von 1

von lsa

erstellt am 14.Sep.2017 | 03:06 Uhr

Niebüll | Die Südtondern Tafel hat seit gestern ein neues Fahrzeug: Der Mercedes-Benz Sprinter mit Kühlfunktion ist im Autohaus Klaus+Co in Niebüll übergeben worden. „Mit dem Wagen – in dem man auch stehen kann – können wir jetzt auch Paletten mit einem Gabelstapler einladen“, sagt Tafel-Vorsitzender Reimer Bock (l.). Mit dem zusätzlichen Wagen sei es zudem für die Fahrer leichter, Lebensmittel zu den beiden Ausgabestellen zu transportieren. Rund 70 000 Euro kostet der Wagen, von denen Mercedes 40 Prozent übernahm. „Wir sind stolz darauf, ein so bedeutsames Projekt wie die Tafel zu unterstützen und damit etwas Gutes zu tun“, sagt Andreas Dornburg (r.), Geschäftsführer des Autohauses. Aus einer Pfandspende steuert der Discounter Lidl – auf dem Foto Katja Löwe von der Regionalgesellschaft Wasbek – außerdem 10 000 Euro bei. Der Rest wird aus dem Tafel-Vermögen sowie von Spendern und Sponsoren gezahlt.