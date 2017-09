Bundestagswahl 2017 : Südtondern gewappnet für die Wahl

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Jonna Lausen

erstellt am 20.Sep.2017 | 03:51 Uhr

Südtondern | Nun sind es nur noch ein paar Tage– vier um genau zu sein – und die Bürger können ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. Im Amt Südtondern läuft die Wahl schon seit dem 14. August, denn seitdem werden bereits die Briefwahlen abgearbeitet, die in diesem Wahljahr besonders viel in Anspruch genommen werden, wie der Wahlleiter des Amtes, Lars Feddersen, berichtet. „Wir haben knapp 4000 Wahlanträge zur Briefwahl, dabei eine gute Inanspruchnahme des Onlinewahlscheines über unsere Internetseite“, sagt Feddersen. So steht im Büro des Amtes bereits eine prall gefüllte Wahlurne, die in diesem Jahr von dem Briefwahlvorstand im Amtsgebäude ausgezählt werden. „Das ist eine Entlastung für die Wahlhelfer, die in den Gemeinden und in den einzelnen Wahlkreisen sitzen, die müssen dann nicht mehr die Briefwahlen auszählen“, erklärt Feddersen. Warum das Briefwahlverfahren in diesem Jahr besonders in Anspruch genommen wird, darüber kann Feddersen nur mutmaßen. „Ich glaube nicht, dass alle, die die Briefwahl nutzen wirklich verhindert sind, das machen einige auch aus Bequemlichkeit, aber das ist ja auch nicht verboten“, so der Wahlleiter.

In einer Wahl steckt einiges an Vorbeireitungen und ohne die ehrenamtlichen Wahlhelfer ist sie sogar undenkbar. „Wir haben 31.339 Wahlscheine verschickt“, sagt Feddersen. Davon gab es circa 60 bis 70 Rückläufer. Das seien Leute, die zwar hier gemeldet sind, aber ihren Wohnsitz woanders haben oder die Post konnte die Anschrift nicht ausfindig machen. „Manchmal ist einfach der Briefkasten oder die Klingel nicht beschriftet oder lesbar, dann kommt der Brief wieder bei uns an.“ Feddersen macht aber deutlich, dass jeder, der in der Gemeinde lebt und wahlberechtigt ist, auch auf der Liste im Wahllokal auftauche und somit auch wählen könne. „Dort wird dann ein Abgleich mit dem Personlausweis gemacht und dann kann gewählt werden.“

Lars Feddersen wird am Freitag vor der Wahl eine Schulung für die insgesamt 340 ehrenamtlichen Helfer geben, die am Sonntag dann in den 43 Wahllokalen in ganz Südtondern sitzen. Probleme, die Wahlhelfer zu berufen gab es nicht, trotzdem wird laut Feddersen in jedem Wahllokal schon jetzt dafür geworben, sich für die Kommunalwahl ehrenamtlich zu engagieren. „Dort könnte es Engpässe geben, da die gelisteten Kandidaten als Wahlhelfer wegfallen“, sagt Feddersen. Da müsse man schon mal ein paar Klinken Putzen, aber er sei da optimistisch.

Häufig handele es sich bei denWahlhelfern um Wiederholungstäter, was Feddersen aber auch begrüße, da er es bevorzugt diejenigen, die Erfahrungen mitbringen, als Wahlvorsteher zu verpflichten. Die hätten dann auch den Hut auf, regeln die Auszählung, verkünden das Ergebnis öffentlich, und vermelden es dem Amt und stehen für Fragen zur Verfügung.

In diesem Jahr gab es einen Zusatz in der Bundeswahlverordnung, so ist es strikt verboten von seinem Wahlzettel Fotos oder Videos zu machen. „Natürlich bleibt die Wahl weiterhin geheim, keiner der Wahlhelfer darf mit in die Kabine kommen, trotzdem ist filmen und fotografieren in der Kabine verboten“, erklärt Feddersen. Sollte jemand auf frischer Tat ertappt werden, so muss der Wahlzettel vor den Augen der Wahlhelfer vernichtet werden. Es darf dann aber nochmal gewählt werden.Um Punkt 18 Uhr schließen die Wahllokale und die Auszählungen beginnen. Feddersen schätzt, dass die Ergebnisse dann spätestens um 21 Uhr bekannt gegeben werden.