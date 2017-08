Südtonderaner feiern das Eiswetter

vergrößern 1 von 1 Foto: Tabel 1 von 1

Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen 20 Grad ließen sich Haye und Beeke Ingwersen aus Hörup gestern ihr Eis schmecken. Bei der Wahl der Sorte hatten die beiden offenbar auch die Farbe ihres T-Shirts im Blick. Zum Eisschlecken im Freien dürften sich heute eher Hartgesottene wagen: Die Sonne soll sich dann lediglich für vier Stunden zwischen den Wolken über Südtondern hervorkämpfen, heißt es von Wetterwelt in Kiel. Die Temperatur liegt am Morgen bei 14 Grad – später kann das Thermometer auf bis zu 19 Grad klettern. Stimmen die Prognosen, können die Nordfriesen bereits am Freitag wieder Shorts und Top ausführen: Die Sonne soll dann – bei wolkenlosem Himmel – den ganzen Tag zu sehen sein.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 24.Aug.2017 | 11:15 Uhr