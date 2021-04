DSDS2021-Sieger : Süderlügumer feiern Jan-Marten Block mit Autokorso

Die Polizei ahnte es und war schon vor dem Start vor Ort.

Süderlügum | Nach dem Sieg bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) haben Fans und Freunde Jan-Marten Block in seinem Heimatdorf in der Nacht zu Ostersonntag mit einem Autokorso gefeiert. Weiterlesen: Nordfriese Jan-Marten Block gewinnt Superstar-Finale Etwa 20 Fahrzeuge seien etwa ab 0.15 Uhr in der Süderlügumer Hauptstraße unterwegs gewese...

