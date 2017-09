Saisonende : Süderlügum beendet Badesaison

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiansen 1 von 1

von cw

erstellt am 12.Sep.2017

Süderlügum | Trotz des durchwachsenen Sommerwetters zeigten sich die Verantwortlichen recht zufrieden: seit Eröffnung am 12. Mai kamen gut 10 600 Besucher in das Süderlügumer Freibad. Der Tagesbesucherrekord lag bei 249 Gästen. Zum letzten Badetag in dieser Saison hatte die Gemeinde zusammen mit der DLRG eingeladen, wo (fast) alles im Bad erlaubt war und es hieß: „Abbaden in Klamotten!“ Bei 18 Grad Außentemperatur hielt sich der Zustrom anfangs in Grenzen, aber besonders die Kids nutzten das Bademotto, sprangen ins kühle Nass und zogen dabei auch Ernst Mochner mit hinein.