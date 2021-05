Unbekannte kippen Tonne um : Süderlügum: 100 Liter Frittierfett laufen in Heizungsanlage

Die Polizei geht davon aus, dass eine Spezialtonne mutwillig umgestoßen wurde und sucht Zeugen.

Avatar_shz von Nordfriesland Tageblatt

11. Mai 2021, 17:21 Uhr

Süderlügum | Die Polizei sucht nach Zeugen nach einer Sachbeschädigung in Süderlügum – und zwar durch Auskippen von altem Frittierfett. Einer Mitteilung zufolge haben in der Zeit von Sonnabend, 8. Mai, 20 Uhr, bis Sonntag, 9. Mai, 17 Uhr, bislang unbekannte in der Sportgaststätte in der Jahnstraße in Süderlügum eine Spezialtonne mit rund 100 Litern Frittierfett umgekippt.

Wer hat etwas beobachtet?

„Das Fett lief durch ein Gitterrost in eine Heizungsanlage und verursachte einen Sachschaden von zirka 1000 Euro“, heißt es von der Polizei. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich entweder bei der Polizei Leck (Telefon 04662/891260) oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden, um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat zu geben.