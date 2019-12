Dagebüll : Sturm fasziniert immer

Auf der Südmole bekamen Spaziergänger am Sonntag nasse Füße.

08. Dezember 2019, 18:51 Uhr

Dagebüll | Sturm und das tosende Meer faszinieren die Menschen zu allen Zeiten – auch wenn man es gewohnt ist. So drehten am Sonntag neben Gästen auch viele Autofahrer mit NF-Kennzeichen eine Runde auf der Südmole, um etwa zu beobachten, wie sich Uthlande ihren Weg durch die stürmische See bahnt. Aussteigen mochte bei dem Wetter kaum einer. Die Gefahr, nasse Füße zu bekommen, war groß. Das Foto entstand am späten Vormittag – wenig später gab es dann Aufhellungen.