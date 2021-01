Streamingkonzerte statt Live-Events?

Kulturszene liegt durch Corona liegt am Boden: Im Charlottenhof mussten 2020 alle Konzerte abgesagt werden

Avatar_shz von Anja Werner

25. Januar 2021, 11:22 Uhr

klanxbüll | 2020 geht im Charlottenhof als ein Jahr des Planens, Organisierens, Stornieren und Verschiebens mit Hoffen und Bangen ein. „Zwei Wochen vor dem Ostermarkt war Anfang März alles fertig: Deko, Ausstellerplan, Werbung“, erinnert sich Geschäftsführerin Bärbel Nissen-Schütt. „Doch dann musste dieser wegen Corona abgesagt werden. Und so ähnlich verlief das gesamte Veranstaltungsjahr.“

Kurz darauf erfolgte die Absage des kompletten Frühjahrsprogrammes, danach die Absagen des Sommerprogrammes und am Ende kam das Aus für das musikalische Herbstprogramms. „Alle Bandauftritte im Charlottenhof sowie fast alle private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage wurden auf das Jahr 2021 verschoben“, sagt die Leiterin. Auch das FKJ-Projekt „Nachtflohmarkt“ konnte nicht stattfinden.

Aller Einsatz nützte auch hier nichts: Der Charlottenhof-Förderverein hatte sich mit Hygiene-Konzept beim Kulturfestivals Schleswig-Holstein beworben. „Leider wurde der Charlottenhof aufgrund seiner Platzkapazität nicht berücksichtigt“, sagt Bärbel Nissen-Schütt.

Anfang Oktober wurde dann der Weihnachtsmarkt abgesagt. „Mittlerweile hatten wir uns noch ein zweites Mal beim Kulturfestival-Holstein beworben und bekamen dann den Zuschlag für den 3. November. Mit dem geplanten Poetry Slam und dem Kulturfestival hatten wir Hoffnung, noch ein wenig Kultur auf die Bühne zu bringen.“ Es wurde nichts.

Und doch gab es kleine Highlights: Anfang September wurde ein Video, initiiert von der freien Traurednerin Yvonne Petersen im Charlottenhof aufgezeichnet. Dazu wurde eine Hochzeit nachgestellt. Der entstandene Imagefilm kann nun auch für den Charlottenhof Homepage-, Facebook- und Instagram-Auftritt genutzt werden.

Zeitweise wurde darüber nachgedacht, ein KonzertStreaming auf der Plattform YouTube, eventuell auch Instagram, zu veranstalten. Dabei würden Künstler ohne Publikum, nur vor Kameras, ein Konzert geben, vielleicht wird es 2021 realisiert.

„Am Ende des Jahres passierte dann doch noch etwas sehr Positives“, freut sich Bärbel Nissen-Schütt. „Ein Sender aus Köln fragte bei uns an, ob sie den Charlottenhof als TV-Kulisse für die Sendung: „Gottschalk holt`s nach“ für einen Dreh mit Johann Lafer nutzen könnten.“ Die Geschäftsführerin durfte natürlich nichts verraten. „Dieses Event mit dem mittlerweile bundesweit bekannten, älteren deutsch-dänischen Liebespaar klappte dann sehr gut!“

Ebenfalls sehr positiv waren für die Kultur-Managerin die vielen Gespräche mit Künstlern, Technikern, Gästen, Vereinsmitglieder und Unterstützern des Charlottenhofes. „Überall stießen wir auf viel Verständnis, Geduld und Unterstützung. Ein großes Dankeschön geht an unsere Vereinsmitglieder, die uns immer die Treue halten, an die vielen Gäste, die ihre bereits gekauften Tickets sich nicht haben auszahlen lassen, und unsere Sponsoren, die auch weiterhin den Charlottenhof unterstützen, und an die Künstler, die genauso wie wir hoffentlich durchhalten.“ Bürgermeister Friedhelm Bahnsen sieht es genauso: „Die Kulturszene fiebert einem Neubeginn entgegen.“ Alle hoffen auf das neue Programm auf dem Charlottenhof. Es laufen natürlich weiterhin die Vorbereitungen im Hintergrund. Mitte Februar wird sich der Vorstand mit der Geschäftsführung zusammensetzen und schauen, wie und wann die kommende Saison voraussichtlich starten kann. Der Ostermarkt 2021 wird, so wie die Lage zur Zeit ist, nicht realisierbar sein.