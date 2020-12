Sternsinger auf neuen Wegen

Der Segen kann wegen Corona erstmals nur per Post in die Haushalte getragen werden – Spenden für Kinder in Not werden erbeten

28. Dezember 2020, 18:16 Uhr

niebüll | Viele Wochen haben sich die Verantwortlichen in der St. Gertrud-Gemeinde in Niebüll Gedanken gemacht, wie der so beliebte und gerade nach diesem schwierigen Jahr von vielen so gewünschte Segen durch junge, als Heilige drei Könige kostümierte Sternsinger in die Häuser und Wohnungen nach Niebüll und in andere Gemeinden des Amtes getragen werden kann – trotz Corona. „Wir haben uns intensiv mit Hygienekonzepten beschäftigt, Pläne entwickelt, wie mit Masken, Abstand und in kleineren Gruppen als üblich von Haus zu Haus gezogen werden kann“, sagt Koordinatorin Marion Krebs. Doch gerade als dieses Konzept stand, eine reduzierte Zahl von Anmeldungen entgegen genommen war und die Vorfreude bei Kindern und Organisatoren wuchs, stiegen die Infektionszahlen bundesweit dramatisch an.

Folge war eine Mail vom BDJK (Bund der Deutschen Katholischen Jugend), die in Niebüll am 17. Dezember eintraf. Danach stand fest: Die Sternsinger werden Anfang des neuen Jahres auch in der Region Niebüll erstmals neue Wege finden und gehen müssen. Der Segen muss kontaktlos in die Häuser gebracht werden. „Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk ’Die Sternsinger’ und dem BDKJ-Bundesverband empfehlen wir schweren Herzens, allen Gruppen in unserem Erzbistum auf einen Besuch an den Haustüren zu verzichten. Denn bei der größten deutschen Sozialaktion von Kindern für Kinder steht sowohl der Schutz der Kinder als auch der Segensempfänger im Vordergrund.“ So wird in dem Schreiben mitgeteilt.

Was bedeutet das für das nördliche Nordfriesland? Marion Krebs erläutert den aktuellen Stand: „Am 10. Januar wird eine Mutter mit ihren zwei Töchtern durch Ladelund gehen und den Segen in die Briefkästen legen. Eine weitere Verantwortliche wird am 9. Januar durch Leck mit einem Sternsinger gehen, eine Familie wird durch Lindholm laufen und ich selbst werden am 9. Januar mit einem Sternsinger den Segen durch Niebüll tragen.“ Alle angemeldeten Haushalte würden Segensreiche Post bekommen, aber es wird kein Kontakt entstehen und auch nicht gesungen. Die Alten- und Pflegeheime hätten die Plakate und Segens-Aufkleber bereits erhalten.

Die gesegneten Haushalte können die Spende direkt an das Kindermissionswerk überweisen oder im Pfarrbüro im Westersteig abgeben.

Das Motto der Sternsingeraktion 2021 lautet: Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit. In der Ukraine sind rund zwei Millionen Kinder über längere Zeit von einem oder beiden Elternteilen getrennt, weil diese im Ausland arbeiten. Aufgrund der Armut, mangelnden Verdienstmöglichkeiten und niedrigen Löhnen müssen viele Väter und Mütter ihre Familien und ihre Heimat verlassen. Den Eltern fällt es nicht leicht, ihre Kinder zurückzulassen. Die Kinder fühlen sich oft verlassen und vernachlässigt. In der Schule haben sie häufiger Probleme als Kinder aus intakten Familien.

Die Geschwister Nastia und Kola sind auf dem diesjährigen Plakat zur Sternsingeraktion zu sehen. Der Vater Ivan lebt und arbeitet in Polen, fast 1000 Kilometer von seinem ukrainischen Heimatdorf und seiner Familie entfernt.

„Ich vermisse Papa, besonders beim Sport“ sagt Nastia. „Mir fehlt aber auch, dass wir nicht mehr mit ihm angeln gehen können“. Ihr Bruder Kola nickt zustimmend. „Mein Mann wird wahrscheinlich so lange in Polen arbeiten müssen, bis es in der Ukraine einen normalen Lohn geben wird“, sagt Marta, die selbst auch schon für einige Monate in Polen gearbeitet hat.

Im Caritas-Zentrum in der ukrainischen Stadt Kolomyyia sind Nastia, Kola und viele andere Kinder immer herzlich willkommen. Hier finden sie neben Freunden vor allem Halt und Geborgenheit. Dieses ist eins von elf Zentren, das die Sternsinger unterstützen. „Die Kinder sind einsamer als manche Kinder aus Familien, deren Eltern hier leben“, sagt Mariana. Sie ist Psychologin und hilft den Mädchen und Jungen, über ihre Gefühle zu reden und besser mit der Situation klarzukommen. „Die Kinder brauchen Liebe, Fürsorge und Unterstützung“, sagt Natalja, die das Zentrum leitet.

Während der Coronazeit mussten alle Zentren geschlossen werden. Die Mitarbeiter waren aber weiterhin für die Kinder da und haben oft mit ihnen telefoniert.

Hinter dem Sternsinger-Brauch, der in Zeiten zunehmender Besinnung auf Werte wie Solidarität und Hilfsbereitschaft auch im Norden Nordfrieslands an Bedeutung gewinnt und gelebt wird, steht eine uralte Geschichte oder Legende. Demnach weist ein glänzender Stern laut der Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem, um dort das neugeborene Jesuskind zu sehen. Dadurch wird die göttliche Herrlichkeit für die Welt sichtbar, daher wird am 6. Januar das Fest der Erscheinung – griechisch Epiphanias – gefeiert. Mit dem Dreikönigstag endet auch der Reigen der weihnachtlichen Festtage.

Auf die drei Weisen geht der Sternsinger-Brauch zurück. Werden die Weisen für Gesang und Spiel mit Gaben belohnt, zeichnen sie die Formel „C+M+B“ auf den Türbalken des Hauses. Diese stehen für die Namen Caspar, Melchior und Balthasar sowie für den Wunsch „Christus mansionem benedicat“ - Christus segne dieses Haus.

Die Sternsinger freuen sich über weitere Spenden für Kinder in Not, bei der Spendenkonto Pax- Bank eG, Kindermissionswerk die Sternsinger; IBAN: DE953706 01930000 0010 31, BIC : GENODED1PAX

Verwendungszweck: Stern