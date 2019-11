Startschuss für die Energiewende

Austausch von Bürgern und Experten beim Barcamp Zukunftsenergien in Leck war von großer Zuversicht geprägt

14. November 2019, 12:28 Uhr

leck | Mehr als 200 Bürger, Unternehmer, Experten und Politiker haben zwei Tage lang den offenen Raum in der Nordsee Akademie für den Austausch von Wissen und Erfahrungen genutzt, um gestärkt für den Klimaschutz weiterzuarbeiten.

Die Suche nach Lösungen, um den Klimawandel abzuwenden, hat bereits zu vielen Innovationen in den Bereichen der Energieversorgung, der Mobilität und der Landwirtschaft geführt. In den mehr als 30 Sessions auf dem zweitägigen Barcamp Zukunftsenergien wurden Praxisbeispiele vorgestellt, neue Projekte und Produkte unter die Lupe genommen und weitere zukunftsweisende Ideen diskutiert.

Beispielhaft dafür steht die Humusanreicherung, die von Landwirten des Vereins Boben op aus Hürup (Kreis Schleswig-Flensburg) durchgeführt wird, um das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu binden und damit zum Klimaschutz beizutragen. Oder der zum Elektrobus umgebaute Dieselbus des GreenTEC Campus Enge-Sande, der auf seiner Jungfernfahrt viele Teilnehmer des Barcamps begeistert hat.

Nach Aussagen von Marten Jensen vom GreenTEC Campus betragen die Kosten für die Umrüstung der Busse im Vergleich zur Neuanschaffung von Elektrobussen weniger als die Hälfte.

Die politische Podiumsdiskussion am Abend mit Staatssekretär Tobias Goldschmidt sowie Fridays for Future Aktivistin Nelly Waldeck und Klima-Sail Teamer Bastian Hagmaier als Vertreter der Jugend sowie Fabian Faller vom Landesverband für Erneuerbare Energien machten deutlich, dass weiterhin Druck auf die große Koalition in Berlin ausgeübt werden muss, um der Energiewende zum Durchbruch zu verhelfen.

Darüber hinaus ist es wichtig, möglichst in persönlichen Gesprächen, die Menschen mitzunehmen und ohne erhobenen Zeigefinger Wege für einen lebenswerten Klimaschutz vorzuleben. Dabei sollte möglichst viel Kraft in die große Gruppe der noch unentschlossenen Bürger gesteckt werden, als sich an den eher wenigen kategorischen Gegnern der Energiewende vor Ort ohne große Erfolgsaussichten abzuarbeiten.

Nach Meinung von Daniel Bannasch vom Verein Metrosolar würde sich hierfür eine Solaroffensive sehr gut eignen. „Nach dem Barcamp ist vor dem Barcamp“, fasst Anika Paysen vom Verein zur Förderung der Energiewende in Schleswig-Holstein die Stimmung im Kreis der Veranstalter zusammen. Der neue Termin für das Barcamp Zukunftsenergien 2020 soll denn auch schon in Kürze bekanntgegeben werden.