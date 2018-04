Arbeiterwohlfahrt : Stark durch die Mitglieder

Der AWO-Ortsverband Süderlügum ist gut aufgestellt und bietet ein abwechslungsreiches Programm an.

von cw

05. April 2018, 12:38 Uhr

Süderlügum | Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, das sind die Grundwerte der 1919 gegründeten Arbeiterwohlfahrt (AWO). So betonte auch der hauptamtliche Referent des Landesverbandes Schleswig-Holstein, Helge Hinz (Rendsburg), auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Süderlügum im Westre Waldkrug: „Wir unterstützen alle Menschen, die in Not sind.“

Er sprach von einem sehr aktiven Ortsverein in Süderlügum mit einem vielfältigen sozialen und kulturellen Angebot für die Mitglieder. Besonders lobte er das engagierte Vorstands-Duo, die Eheleute Renate und Hans Joachim Hansen, die es immer schaffen, trotz der steigenden Altersstruktur der Mitglieder den Bestand noch zu steigern. „Präsentiert euch in der Öffentlichkeit und macht eure gute Arbeit noch bekannter“, appellierte Helge Hinz an den Ortsverein. Auch Süderlügums stellvertretender Bürgermeister Dieter Lorenzen freute sich über den regen Verein, der mit seinen vielen Veranstaltungen zum Allgemeinwohl der Bewohner beiträgt. „Unsere Dorfgemeinschaft wäre ohne euch um vieles ärmer“, sagte Lorenzen. Weiter gab er noch einige Neuerungen und Planungen der Gemeinde bekannt.

Der Vorsitzende des 136 Mitglieder starken Ortsvereins, Hans Joachim Hansen, listete dann die Veranstaltungen auf, wie Frühstücksbüffet, Grillen, Lotto, Ausflug zu Adler-Moden, Teilnahme an der Ehrenamtsmesse im Amt Südtondern, Herbstfest, Adventsessen, Weihnachtsfeier und acht Vorstandssitzungen. Die bisher von Ferdinand Schmidt geleitete Fahrradgruppe konnte witterungsbedingt im vergangenen Jahr nicht so viele Touren unternehmen. Schmidt gab die Leitung ab und wurde mit herzlichem Dank und einem Präsent verabschiedet. Die AWO-Tanzgruppe bestand 2017 nunmehr 35 Jahre, wie die Leiterin Urte Staschke ausführte. An jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat sind durchschnittlich 17 Damen mit sehr viel Elan dabei, wo auch die Geselligkeit natürlich nie zu kurz komme, wie sie schmunzeln ausführte. Hans Joachim Hansen dankte seinem Vorstands-Team und allen Helfern für die Unterstützung der Ortsvereinsarbeit.

Formell stimmte die Versammlung einer Satzungsänderung zu, die damit an die Bundesverbandssatzung und an das Verbandsstatut angeglichen ist. Da sich zuletzt innerhalb des Ortsvereins kein Kassenwart finden ließ, wird die Arbeit seit geraumer Zeit von einem Buchhaltungsservice durchgeführt. Den Bericht dazu erstattete die bisherige zweite Vorsitzende Renate Hansen. Mit Dankesworten und Präsenten wurden Anka Jappsen in Abwesenheit und Uwe Lützen aus dem Vorstand verabschiedet, da sie bei den turnusgemäßen Wahlen nicht wieder kandidierten. Hans Joachim Hansen wurde ebenso in seinem Amt bestätigt wie die Schriftführerin Rosemarie Starck. Neuer zweiter Vorsitzender ist jetzt Hans-Joachim Müller, während Renate Hansen zusammen mit dem Steuerbüro als Kassenwartin fungiert. Zu Beisitzerinnen wählte man Elke Alfing, Rita Wieben, Christa Hinrichsen und Christa Holtz. Kassenprüfer ist künftig neben Hans-Henning Wirtz noch Gert Hinrichsen. Die Delegierten zur Kreiskonferenz werden aus dem Vorstand bestimmt. Alle Wahlen erfolgten offen und einstimmig. Nach der obligatorischen Kaffeetafel hieß es wieder „Pott“ beim Lottospiel.