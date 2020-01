Stadum hat ein sattes Minus in der Kasse

Die Gemeinde startet mit einem Fehlbetrag von 275.700 Euro ins neue Haushaltsjahr – kein Grund zur Sorge, sagt der Bürgermeister

06. Januar 2020, 18:07 Uhr

Stadum | In Stadum klafft ein großes Loch in der Gemeindekasse: Gesamt-Erträge von 1.618.700 Euro und Gesamt-Aufwendungen von 1.894.400 Euro – so sieht der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 aus. Somit errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 275.700 Euro. „Nicht einmal die Pflichtausgaben können durch die vorhandenen Einnahmen abgedeckt werden“, teilt dazu Dirk Pfeiffer vom Amt Südtondern mit.

Für Bürgermeister Bernhard Rensink ist das Minus in der Kasse jedoch kein Grund zur Sorge. „Für unser neues Baugebiet haben wir keinen Kredit aufgenommen“, erläutert Stadums Gemeindechef auf Nachfrage. Er ist überzeugt: „Sobald wir mit dem Verkauf der erschlossenen Grundstücke beginnen, wird sich das refinanzieren“, so Rensink. Die Haushaltslage sei zwar etwas angespannt, aber überschaubar.

„Darüber hinaus wollen wir unsere Infrastruktur erhalten und pflegen“, sagt der Stadumer Bürgermeister. Maßnahmen an Spielplätzen, Kindergarten sowie im Freizeit- und Sportlerheim seien gute Investionen in die Zukunft. Zudem habe die Gemeinde in den kommenden drei Jahren ein Kanalkataster vor der Brust, so Rensink weiter.

Große Posten im Stadumer Haushalt 2020 sind zudem Schulkosten für alle Schularten einschließlich der Betreuungskosten für die Offene Ganztagsschule (OGS) mit 276.600 Euro, davon 84.200 Euro für die eigene Schule. Auch die Kosten für Kinder in Kindertagesstätten schlagen mit 243.800 Euro zu Buche und erhöhen sich erheblich. Für den Brandschutz wird ein Unterschuss in Höhe von 74.700 Euro, für das Schwimmbad in Höhe von 27.600 Euro, für die Gemeindestraßen in Höhe von 66.000 Euro und für den Bauhof in Höhe von 68.400 Euro (überwiegend Personalkosten) erwartet.

Folgende Investitionen sind vorgesehen, Anschaffung eines Gemeindebusses für 15.000 Euro, Anschaffungen für die Schule (unter anderem neues Mobiliar) für 15.200 Euro, Sanierung des Freibads für 40.000 Euro und Erneuerung der Abwasserleitung Wadtstraße für 15.000 Euro.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags bleibt es bei der Grundsteuer A bei einem Hebesatz in Höhe von 370 Prozent, bei der Grundsteuer B in Höhe von 390 Prozent und bei der Gewerbesteuer in Höhe von 380 Prozent. Bei der Gewerbesteuer werden gleich bleibende Einnahmen von 600.000 Euro erwartet.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich dagegen um 19.600 Euro auf 122.600 Euro. Im Bereich der Ausgaben halbiert sich die Gewerbesteuerumlage aufgrund einer neuen Berechnungsgrundlage auf 55.300 Euro. Die Umlage an den Kreis erhöht sich um 8.100,00 Euro auf 454.700,00 Euro und die an das Amt um 3.400 Euro auf 212.500 Euro.