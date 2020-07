Stadtwerke Nordfriesland rechnen ab

Durch den Zusammenschluss der Energieversorger Niebüll, Leck und Bredstedt wurden Kosten gespart / Kunden sollen profitieren

15. Juli 2020, 15:39 Uhr

Niebüll | Seit einem Jahr machen die regionalen Energieversorger aus Niebüll, Leck und Bredstedt seit gut einem Jahr unter dem Namen Stadtwerke Nordfriesland gemeinsame Sache. Nun zeigt die erste Bilanz, wie effektiv dieser Zusammenschluss ist.

Das gemeinsame Geschäftsergebnis konnte die Vereinigung um rund 9 Prozent steigern (2018: 2,296 Millionen Euro; 2019: 2,496 Millionen Euro). Das liegt zum einen daran, dass durch den Zusammenschluss unter anderem IT-Kosten und Personal eingespart wurden. „Das bedeutet aber nicht, dass wir Mitarbeitern gekündigt haben“, sagt Jan Schulz, Geschäftsführer der Stadtwerke Nordfriesland. Laut Schulz wurden lediglich zwei Stellen, bei denen Mitarbeiter in Rente gingen, nicht neu besetzt. Den insgesamt 70 Angestellten wurden teilweise andere Aufgaben übertragen. Weiter haben die Stadtwerke Nordfriesland mehr Strom- und Gas verkauft. Außerdem seien 1.100 neue Kunden dazu gekommen, so Schulz.

Weiter sagt Schulz, „und das ist ein echter Meilenstein für die Firma“, sei die Strom- und Gaskonzession, welche sich die Stadtwerke Nordfriesland für die nächsten 20 Jahre sichern konnte. Mit der Konzessionsvergabe räumen die Städte oder Gemeinden den Netzbetreibern das Recht ein, öffentliche Wege und Plätze zur Verlegung, beziehungsweise in diesem Fall zum Betrieb ihrer Leitungen, zu nutzen. „Die Konzession ist das natürliche Monopol, um unser Netzgeschäft für die nächsten Jahrzehnte zu sichern“, so der Geschäftsführer weiter.

Von all diesen positiven Ergebnissen sollen laut Schulz auch die Kunden profitieren. Einzig an einer Gewinnmaximierung für die Firma sei er nicht interessiert, so der Geschäftsmann. „Wir wollen in den nächsten Jahren eine deutliche Preiserleichterung erzielen“, sagt er.

„In den nächsten Jahren bedeutet: von heute an bis zu drei Jahren“, so Schulz auf Nachfrage. Aber, und das sei ihm außerdem wichtig, soll der Preis für die Kunden stabil bleiben.