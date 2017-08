Stadtradeln in Niebüll: Nur Gewinner

vergrößern 1 von 1 Foto: prenzel 1 von 1

Beim Termin im Radladen Klaus Hansen gab es nur glückliche Gesichter. Stadtmanager Holger Heinke hatte die Gewinner aus dem Niebüller Teilnehmerkreis am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln eingeladen. „Das Stadtradeln in diesem Jahr ist für uns abgeschlossen“, teilte er mit, „82 Teilnehmer haben in Niebüll über 23 000 Kilometer zusammengefahren und so über drei Tonnen CO2 eingespart.“ In nur drei Wochen wurde viel erreicht.„Das entspricht einer Jahresleistung eines Autos, das 1629,73 Liter Benzin verbraucht“, schätzte Heinke.

Angetreten waren 82 Radler. Sieben Niebüller Teams gab es mit der Berufsschule (6 Teilnehmer), Dupont (4), Hallenbad (12), TSV Rot-Weiß Niebüll (17), MEF & Partner (6), Offenes Team (15) und Radladen (18). In der Teamwertung siegte „Der Radladen“ mit 603,1 abgeleisteten Kilometern pro Person und einer Gesamtleistung von 7238 Kilometern. „Die Radler haben 85,6 Kilo CO2 eingespart“, hatte der Stadtmanager fix ausgerechnet. Herausragend war dabei die Leistung von Sven Bähr, der allein 2200 Kilomater zurücklegte. „Ich fahre täglich zur Arbeit nach Enge“, erklärte der Radler, „außerdem wohnt meine Lebensgefährtin in Rendsburg. Um sie zu besuchen nehme ich nie denselben Weg.“

„Wir haben aber nicht nach Leistung verlost“, betonte Holger Heinke. Und so kam es, dass das Team Dupont einen Grillgutschein der Schlachterei Beier gewann. Sachpreise vom Radladen gewannen Melanie Reinecke (Berufsschule), Hans Johannsen (Radladen) und Reimer Rittmann (TSV Rot-Weiß Niebüll). Für nächstes Jahr hat Holger Heinke einen Leckerbissen parat. „Zum Auftakt geht es nach Föhr.“







von Anja Werner

erstellt am 04.Aug.2017 | 10:43 Uhr