Fördergelder für neuen Treffpunkt : Stadtbücherei Niebüll: Vom Lese- zum Lebensort

Auch als Gegengewicht zur digitalen Vereinsamung: Freizeitqualität der Stadtbücherei soll durch Fördergelder erhöht werden.

02. Februar 2020, 16:33 Uhr

niebüll | „Wichtig ist, auf das große Ganzen zu sehen“, sagt Maren Mumme. Damit meint die Leiterin der Stadtbücherei Niebüll möglichst weit über den Tellerrand der eigentlichen Funktionen einer Bücherei hinaus zu blicken.

„Es kommt darauf an, Kommunikation – auch in den Familien – zu fördern sowie Räume zur Begegnung zu schaffen“, betont Maren Mumme. Und das gerade in Zeiten, in denen die Anzahl der Single-Haushalte, der allein stehenden Senioren und durch die sozialen Medien in die Isolation gezogenen Jugendlichen auch in Niebüll steigt.

Deshalb möchte die Leiterin die Funktion der Stadtbücherei als so genannten Dritten Ort weiter ausbauen. Dafür gibt es nun auch Fördergelder, die über die Aktivregion Nordfriesland Nord generiert werden konnten.

Neue Bedeutung

Nach der Drei-Orte Theorie des Soziologen Ray Oldenburg ist der erste Ort das Zuhause und der Zweite der Arbeitsplatz. Dritte Orte sind Treffpunkte in öffentlichen Räumlichkeiten, in denen Menschen gerne Teile ihrer Freizeit verbringen.

„Von diesen gibt es immer weniger – für mich bekommen die Büchereien mit Blick auf diesen Punkt eine immer größere Bedeutung“, sagt Maren Mumme. Sie möchte so einen Treffpunkt im Raum mit den Sachbüchern schaffen. Durch mobile Regale, die zur Seite geschoben werden können, um Platz für Lesungen, Workshops oder andere Gelegenheiten zum Austausch in der Bücherei zu schaffen – sei es für Schulklassen, Vereine oder Seniorengruppen.

Weitere Fördergelder sollen in den Ausbau des digitalen Angebotes fließen. „Als Serviceangebot, nicht als Konkurrenz. Ein Buch bleibt ein Buch – ein Genuss, ein Erlebnis, das die Fantasie anregt“, schwärmt Maren Mumme.

Online-Angebote

Wie bei allem so komme es auch bei den digitalen Angeboten darauf an, wie man sie verpackt und begleitet. „Genauso wie bei Büchern, beim Lesen oder Vorlesen ist es wichtig, dass man darüber spricht“, sagt die Diplombibliothekarin.

Schüler nutzten beispielsweise Sachbücher und Online-Angebote zum Ausarbeiten von Hausaufgaben oder Referaten. „Dabei sind die digitalen Munzinger Dateien – zum Beispiel zur Landeskunde – sehr hilfreich, da sie permanent aktualisiert werden“, berichtet Maren Mumme.

Tablets – „von denen wir auch gerne mehr haben möchten“ – würden auch gerne von Senioren genutzt, weil sich die Schrift beliebig vergrößern lasse. „Es kommt auf die Qualität an, darauf, wie und wofür digitale Medien genutzt werden.“

Bücher bleiben das Wichtigste

Die Stadt Niebüll hat die Kosten für die Regale und die digitalen Angebote laut Dr. Simon Rietz, Regionalmanager der Aktivregion Nordfriesland Nord, mit 16.000 Euro angegeben. Davon trage die Stadt 20 Prozent Eigenmittel (3200 Euro) und erhalte eine Förderung von insgesamt 12.800 Euro.

Diese stammen zu 90 Prozent aus dem Fördertopf „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und zuzehn Prozent aus einem kommunalen Zuschuss der Ämter Südtondern und Mittleres Nordfriesland.

Das Wichtigste bleiben für Maren Mumme aber die Bücher – und durch sie mehr Menschen in die Stadtbücherei mit ihrer Wohlfühlatmosphäre mitten am Marktplatz zu locken. Dies geschieht bei Erwachsene häufig über die Kinder.

Vorlesen für Kinder

Denn für die jungen Leser hat Maren Mumme, die die Leitung im Juli vorigen Jahres übernommen hat, schon einige Angebote etabliert. Wie die Reaktivierung der Lesewelle.

Acht Paten lesen dafür jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr für Kinder im Vorschulbereich ehrenamtlich in der Stadtbücherei vor – darunter auch der Schauspeiler Wolfgang Welter. Dieser wird am 26. Februar ab 11 Uhr für Schulklassen auch anlässlich des internationalen Märchentages lesen.

Erfolgreich gestaltet sich auch das Kita-Projekt Leselachmöwe – 25 bunte Filztaschen gefüllt mit Medien, die schon im Kindergartenalter die Leselust wecken sollen. Das Paket wandert von Kita zu Kita, vor kurzem ging es an den Kindergarten der Lebenshilfe Südtondern in Niebüll.

Schulischer Werdegang

Die Begeisterung der Mädchen und Jungen gelte zwar oft zunächst mehr der Verpackung des Projektes. Doch alles, was zum Lesen, Vorlesen und Kommunizieren besonders in den Familien führe, sei richtig und wertvoll. „Und fördert auch Fähigkeiten, die für den schulischen Werdegang so wichtig sind“, betont die Bücherei-Leiterin.

Über den Tellerrand schauen bedeutet für Maren Mumme auch eine gemeinsame Ausstellung mit dem benachbarten Richard Haizmann-Museum im Sommer.

Und sie hat weitere Ideen, Wünsche und Träume – vom funktionierenden und kostenfreien WLAN-Zugang bis zu der Frage: „Warum sollten nicht die landesweiten Kinder- und Jugendbuchwochen mal in Niebüll eröffnet werden?“