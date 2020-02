Bloggerin aus Galmsbüll : Stadt, Land, Blog – warum Clara Moring an den Wochenenden Pumps gegen Gummistiefel tauscht

Die Nordfriesin lebt und arbeitet in der Woche in der Großstadt und am Wochenende auf Hof Hilligenbohl im Koog

Avatar_shz von SHZ

03. Februar 2020, 12:31 Uhr

Galmsbüll/Hamburg | Clara Moring hat ihn geschafft, den Spagat zwischen Landleben und Großstadt. Unter der Woche wohnt die 40-Jährige mit ihrer Familie in Hamburg, an den Wochenenden wird gemeinsam auf Hof Hilligenbohl entspannt und Landluft geschnuppert. Durch ihre Arbeit als Bloggerin und Stylistin kann sie ortsunabhängig arbeiten.

Da auf deinem Blog geduzt wird, bleiben wir doch beim Du. Clara, bitte beschreibe für unsere Leser, was dich am Bloggen fasziniert?

Mein Blog tastesheriff ist 2011 entstanden. Als Interior-Stylistin hatte ich zwar einen sehr kreativen Beruf, aber die Ideen wurden ja vor allem im Kundenauftrag umgesetzt. Eigene Ideen kamen hingegen oft zu kurz. Als Ventil dafür habe ich irgendwann einfach mal die Idee gehabt, einen Blog zu eröffnen. Fünf Stunden später stand alles. Name, Blog, Social-Media-Kanäle – und dann hab ich einfach angefangen. Als mein eigener Chefredakteur – mit Dingen, die mich interessieren und an denen ich Spaß habe. Das geht von leckeren und einfachen Rezepten, über DIYs, Reisetipps, Empfehlungen von schönen Orten und Dingen bis zu persönlichen Geschichten.



Verrätst du, wie viele Abonnenten du hast?

Meinen Blog lesen monatlich zwischen 60.000 und 80.000 Menschen, bei Instagram folgen mir zirka 22.000 Menschen, aber das sind irgendwie alles nur Zahlen. In den letzten Jahren ist eine enge Bildung mit meinen Lesern entstanden. Sie vertrauen mir und ich bekomme auch sehr viel zurück. Das ist wunderbar. Meine Leser sind deutschlandweit verteilt. Auch viele aus Süddeutschland, die mir schreiben, dass sie meine nordische Art scheinbar so „erfrischend“ finden. Es folgen mir einige Nordfriesen, aber vor allem merke ich immer wieder, wie ich Menschen zum Urlaub in Nordfriesland animiere. Das freut mich besonders.



Welche Rolle spielt deine alte Heimat an der Nordsee bei deinem Business?

Bei meinem Business nicht wirklich etwas. Aber natürlich hat es mich geprägt. Ich mag für viele ja eine typische Städterin (nach 18 Jahren in Hamburg vielleicht auch kein Wunder) sein, aber meine Landverbundenheit kann ich nicht leugnen. Ich bin ein großer Fan von Landwirtschaft und interessiere mich für die Herkunft von Lebensmittel und brech’ mir keinen Zacken aus der Krone, etwas selbst zu bauen oder mit meiner Familie in unserem großen Garten auf Hof Hilligenbohl Narzissen fürs Narzissenfest zu pflanzen. Einfach machen!



Nordfriesland – Hamburg: Wie ist dieser geografische Spagat entstanden?

Ich habe in Hamburg studiert. Während meines Studiums arbeitete ich bereits bei großen Verlagen und mir war klar, dass mein Fokus Interior Styling ist. Dafür ist in Deutschland nach wie vor Hamburg der Hauptstandort, denn hier sind die Verlage, Fotostudios und die dazugehörige Infrastruktur. Daher bin ich einfach da geblieben, hab meinen Mann kennengelernt und Kinder bekommen. Inzwischen kann ich ortsunabhängig arbeiten. Mein Mann hingegen ist an Hochschulstandorte gebunden. Daher sind wir unter der Woche in Hamburg und an den Wochenenenden in Nordfriesland zu Hause.



Deine Referenzen sind beeindruckend: Living at home, Schöner Wohnen, Brigitte. Was war der Anreiz für dich, dich selbstständig zu machen?

Mein ursprünglicher Beruf – der einer Stylistin – ist eigentlich ein selbstständiger Beruf. So bekommt man verschiedene Einblicke und kann am Besten kreativ arbeiten. Daher war das relativ schnell die logische Konsequenz.



Kannst du ausschließlich von deinem Blog www.tastesheriff.com leben?

Hah – nein – will ich auch gar nicht. Darunter würde meine Qualität leiden. Ich bin quasi ein Tausendsassa. In den letzten Jahren habe ich vier Bücher veröffentlicht. Zusammen mit meiner Freundin Svenja Erichsen – die wiederum aus Husum stammt – habe ich ein Content House gegründet und wir helfen Firmen bei Ihren Social Media Auftritten oder erstellen Bilder und Videos für sie. Zudem berate ich Firmen im Bereich Blogger Relations, halte Vorträge und gebe Workshops.



Wie sieht dein beruflicher Alltag aus?

Ich sitze um 9 Uhr am Schreibtisch und arbeite „im Internet“ bis ich meine Töchter aus der Kita hole. Und abends setze ich mich dann auch nochmal zwei bis drei Stunden an den Computer oder ans Handy und arbeite noch ein bisschen. Es klingt immer etwas spektakulärer, aber eigentlich sieht so mein beruflicher Alltag aus. An zwei bis drei Tagen pro Woche hab ich dabei auch noch Unterstützung von meinem Team. Zwischendrin gibt es Fototage, an denen wir gezielt ein paar Fotoprojekte umsetzen. Aber grundsätzlich passiert das meiste am Computer. Das bedeutet aber auch, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. So kann es auch mal sein, dass die Emails vom Esstisch oder der Terrasse im Koog beantwortet werden. Denn seit einem Jahr ist auch da Glasfaser-Netz angekommen. Nun kann ich auch von da arbeiten.