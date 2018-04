Integration durch Arbeit : Sprachförderung im Fokus

Integrationsprojekt: BAW Südtondern und VHS Niebüll helfen jungen Geflüchteten / Deutschkenntnisse einer der Schwerpunkte

von pre

04. April 2018, 10:39 Uhr

Niebüll | Neues Projekt, neuer Kooperationspartner – die Bildungs- und Arbeitswerkstatt (BAW) Südtondern setzt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) Niebüll die Maßnahme „IdA 2.0“ für vor allem geflüchtete Afghanen mit unsicherer Bleibeperspektive um. Dabei handelt es sich um das Nachfolgeprojekt der Maßnahme IdA (Integration durch Arbeit).

Die Geflüchteten wohnen auf Sylt oder in der Nähe von Niebüll und sind teilweise schon länger im Land, doch fehlt es ihnen noch an der letzten Sicherheit, regelmäßige Arbeit zu finden und Deutsch zu sprechen. Das soll sich mit dem einjährigen Projekt „IdA 2.0“ ändern. „Das Ziel ist, dass alle regelmäßiger Arbeit nachgehen“, erklärt BAW-Geschäftsführer Hauke Brückner. Dafür sollen die Betroffenen in Praktika, in ein einstiegsqualifizierendes Jahr, in eine Ausbildung oder in Erwerbsarbeit vermittelt werden. Brückner verweist darauf, dass viele Geflüchtete schon einmal gearbeitet haben, zum Beispiel im Fahrradverleih, in der Gastronomie oder in der Wäscherei. Zumeist habe das Arbeitsverhältnis jedoch nicht allzu lange angedauert, was auch eine Folge der Saisonarbeit sei.

Mit „IdA 2.0“ komme nun alles noch einmal auf den Prüfstand: Kompetenz-Feststellung, Überprüfung von handwerklichen Fähigkeiten in den BAW-Werkstätten, politische Bildung, Landeskunde, Kultur- und Wertvermittlung. „Darüber hinaus werden die Teilnehmer im angebahnten Arbeitsalltag weiter begleitet, die Arbeitsverhältnisse stabilisiert“, erklärt Hauke Brückner. Er ist froh, dass das Land flächendeckend 1,5 Millionen Euro investiert.

Afghanistan gehört offiziell zu den sicheren Herkunftsländern, weshalb auch nach langjährigem Aufenthalt in Deutschland noch die Abschiebung droht. Allerdings hat Schleswig-Holstein einen Abschiebestopp verhängt. Für die betroffenen Menschen – vor allem auch junge Afghanen – bedeutet der ungeklärte Aufenthaltsstatus große Unsicherheit, der Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bleibt ihnen häufig verwehrt. Vor diesem Hintergrund hat Schleswig-Holstein eine niederschwellige Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahme ins Leben gerufen, die die BAW seit dem 1. Januar mit „IdA 2.0“ im zweiten Jahr umsetzt. Hauke Brückner berichtet von Erfolgen aus dem Vorläuferprojekt: „Es gelang uns, von 21 Teilnehmern bis zum Ende der Maßnahme sechs in eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung zu vermitteln, zwei in eine Ausbildung und zwei weitere haben eine Einstiegsqualifizierung aufgenommen. Nur fünf Teilnehmer hatten zum Ende der Maßnahme noch keine berufliche Perspektive entwickelt.“

Auf der Basis dieser Erfahrungen hat das BAW-Team den Schwerpunkt nun neben Coaching auf eine intensivere Sprachförderung gelegt, die von der VHS Niebüll geleistet wird. Mit qualifizierten Dozenten werden den Teilnehmern an zwei Nachmittagen in kleinen Lerngruppen niveauorientiert und zielgerichtet Sprachkenntnisse vermittelt. Die aktuell sieben Teilnehmer können bereits gut Deutsch, sind aber noch unsicher im Ausdruck. „Wir werden versuchen, hier in der BAW neue Regeln aufzustellen, nur Deutsch zu sprechen“, sagt Brückner.

Die Aussichten auf Arbeit sind indes gut: So will eine Teilnehmerin Friseurin werden, ein anderer wird als Beikoch in Westerland arbeiten – auch wenn er eigentlich Schweißer werden wollte. „Ich bin aber flexibel,“ sagt der junge Afghane.

Interessierte können sich beim Integrationscoach der BAW Südtondern, Bernd Mau, unter Telefon 04661/ 9695-29 oder auf der BAW-Homepage www.baw-suedtodern.de („Unser Angebot“) informieren.