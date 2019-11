Gemeindevertretung : Sportlerheim-Anbau und Bauhofhalle: Achtrup nimmt 370.000 Euro in die Hand

Für die Maßnahmen musste der Gemeinderat eine überplanmäßige Ausgabe beschließen.

Avatar_shz von Dorthe Arendt

28. November 2019, 14:08 Uhr

Achtrup | Die Gemeinde Achtrup plant bekanntlich den Bau einer Halle für den Bauhof sowie einen Anbau am Funktionsgebäude des TSV Achtrup. Im Haushalt waren dafür zunächst 125.000 Euro (Sportlerheim) und 177.000 Euro (Bauhof) vorgesehen – zu wenig, wie sich herausgestellt hat.

„Irrtümlich ging man in der Gemeinde davon aus, dass die ebenfalls im Haushalt eingeplanten Förder-Einzahlungen von 77.500 Euro – 50.000 Euro von der Aktiv-Region, 20.000 Euro vom TSV Achtrup, 5.000 Euro von der Gemeinde Sprakebüll und 2.500 Euro vom Förderkreis des TSV Achtrup – zusätzlich ausgegeben werden könnten, was jedoch nicht der Fall ist“, erläuterte dazu Dirk Pfeiffer vom Amt Südtondern in der jüngsten Gemeinderats-Sitzung unter Vorsitz von Bürgermeister Norbert Nielsen.

Nach erfolgter Ausschreibung der Gewerke und der Submission habe sich jedoch ergeben, dass sich die Gesamtkosten auf rund 370.000 Euro brutto (196.200 Euro Sportlerheim und 172.000 Euro Bauhof) belaufen werden. „Folglich besteht eine Deckungslücke in Höhe von rund 68.000 Euro“, rechnete Pfeiffer vor.

Die musste zunächst geschlossen werden, um die Aufträge in voller Höhe vergeben zu können. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland musste eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen und die zusätzlichen Mittel im Haushalt 2020 eingeplant werden. Um einen kleinen Puffer zu haben, wird der Betrag um 7.000 Euro auf insgesamt 75.0000 Euro erhöht.

Eine zusätzliche Kreditaufnahme war dafür laut Pfeiffer nicht erforderlich, da der Kindergartenneubau fast abgerechnet ist und liquide Mittel von rund 1,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen.