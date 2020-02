Sportfischer-Chef wettert gegen Laichbiotope

Günter Ullmann moniert, dass bei Maßnahmen für Knoblauchkröte & Co auf Fischbesatz verzichtet wird

26. Februar 2020, 18:04 Uhr

LECK | „Wenn es um ein Feuchtbiotop, einen Teich oder einen See geht – dann scharren wir Angler mit den Hufen“, beschrieb Günter Ullmann die Reaktion der Mitglieder des Sportfischervereins Leck und Umgebung auf aus ihrer Sicht unangemessenes Naturschutzverhalten anderer. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins machte er daraus keinen Hehl: „Ich begreife manche Aktionen nicht mehr. Entweder wollen wir Natur oder nicht!“

Die Angler und Fischer verstehen sich seit jeher als Heger und Pfleger der Gewässer, ihrer Bewohner und der Ufer. Nicht nachvollziehen konnten sie eine großangelegte Maßnahme, die nur Laichbiotope für die Knoblauchkröte & Co in Leckfeld-Nord vorsehen und auf Fischbesatz verzichtet.

Einerseits bedauerte der Vorsitzende Günter Ullmann, nicht ebenso starke Verbündete zu haben für das Anlegen ihres Gewässers. Andererseits bemängelte er die fehlende Vielfalt: „Wir gewähren den heimischen Fischarten – auch jeder Kröte, jedem Lurch und jedem anderen Feuchtbiotopbewohner, ob in der Luft, auf dem Land oder zu Wasser lebend – ein Zuhause und ein Obdach!“

Er monierte die Aussage, Fische würden auch Laich aller Art fressen und störten im dort aufgezeigten Naturschutz beziehungsweise im Naturhaushalt: „Was für eine Denkweise. Und das im Namen des Umwelt- und Naturschutzes“!

Nicht nur diese Anschauung stieß den Anglern auf, auch warten sie seit Jahrzehnten sehnsüchtig auf ein neues Vereinsgewässer auf Lecker Grund und Boden und harren nach der Devise aus: Still und starr ruht der See“.

„Im Haushaltsplan der Gemeinde sind 3,2 Millionen Euro für Grunderwerb ausgewiesen. Wir sind gespannt, ob dabei etwas für uns abfällt“, meinte Günter Ullmann. Mit einem neuen See möchten die Mitglieder die Attraktivität des Ortes verbessern helfen.

„Ich kann nichts versprechen. Aber wir sind an dem Thema dran“, nahm Bürgervorsteherin Sabine Detert dazu Stellung.

Positiv entwickelt hat sich der Mitgliederstand der Sportfischer. Deren Zahl hat sich um zehn auf 88 Personen erhöht, davon sind 15 jugendlich. Die Erhöhung machte sich im Kassenbericht von Jessica Carstens bemerkbar: „Wir haben gut gehaushaltet und ein schönes Plus erwirtschaftet“.

Über ein nicht so gutes Fangjahr berichtete der Sport- und Angelwart Joshua Meins, den Fischbesatz listete der Obmann der Gewässerwarte, Julian Heilemann, auf: in die obere Lecker Au wurden 1500 Elritzen (Kleinfische, die vom Aussterben bedroht und ganzjährig geschützt sind), vier Kilogramm Aale sowie 26.000 Meerforellenbrutlinge eingesetzt. 110 Kilogramm Forellen (zirka 350 Stück), sieben Kilo Aale, ungefähr 160 Forellen und 1500 einjährige Zander wurden in das Vereinsgewässer Bramstedtlund eingelassen.

Bei den Ehrungen wurde Günter Ullmann als Angelkönig ausgezeichnet, die größten Raubfische hatten Julian Heilemann und Joshuha

Meins mit je 550 Gramm aus dem Wasser gezogen. Den größten Fisch angelte Jens Didszun mit einer 2.100 Gramm schweren Schleie. Für 25-jährige Mitgliedschaft soll Kay Möller die goldene Vereinsehrennadel erhalten. Bei den Wahlen nahm Mirjam Arreborg aus Ladelund das Amt der Angel- und Sportwartin an.