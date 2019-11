Sport für die Familie

Gemeinsames Erleben fördern: Halle des SV Frisia 03 wurde zum Abenteuerspielplatz umgestaltet

12. November 2019, 15:31 Uhr

risum-Lindholm | Draußen ist es nass und ungemütlich, von drinnen hören die Besucher schon am Eingang fröhliches Kinderlachen. Von Oktober bis März wird einmal pro Monat aus der Friesenhalle in Risum-Lindholm ein großer Abenteuerspielplatz für Kinder und ihre Eltern oder Großeltern.

Ziel dieser Veranstaltung des Sportvereins Frisia 03 ist es, dass Familien – also mehrere Generationen gemeinsam einen sportlichen Sonntagvormittag erleben können. Der Wert liegt in der gemeinschaftlich erlebten Zeit, der Gesundheitsfördernden Bewegung und auch der Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre neue Sportarten ausprobieren zu können.

Dafür standen unter anderem Turngeräte wie Balken, Trampolin oder Turnbahn zur Verfügung. Auch auf den Feldern für Fußball, Hockey oder Badminton wechselten sich die Spieler ganz unterschiedlicher Altersgruppen ab.

Aus langweiligen Matten stellten Silke und Kai Bergmann vom SV Frisia 03 mit ihren fleißigen Helfern spannende Parcours zusammen, die hüpfend, kletternd oder rollend gemeistert werden sollten. Seine Geschicklichkeit konnten die Besucher zudem mit Diavolos, Hulahoop-Reifen oder Jonglierbällen trainieren. Es war in dem bunten Treiben wirlich für jeden etwas dabei.

Verschwitzt, aber mit strahlenden Augen verabschiedeten sich alle Teilnehmer bis zum nächsten Mal. Denn am Sonntag, 1. Dezember, treffen sich alle Interessierten dann zum Advents-Sporteln von 10.30 bis 12 Uhr wieder in der vorweihnachtlichen Friesenhalle in Risum-Lindholm.