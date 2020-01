Spontane Umsetzung der Wirklichkeit

Neue Ausstellung mit Zeichnungen von Meinhard Raschke in der Kulturstation Zollhäuser Rodenäs

Avatar_shz von shz.de

12. Januar 2020, 16:29 Uhr

rodenäs | In den Räumen des Cafés und der Kulturstation stellen regionale aber auch überregionale Künstler ihre Werke aus. In dieser zwanglosen Atmosphäre haben Besucher so Gelegenheit, unterschiedlichste künstlerischen Arbeiten zu betrachten. Am Sonntag, 19. Januar, steht um 11 Uhr die nächste Vernissage an.

Barbara Schmidt-Tychsen und Elke Nord zeigen diesmal Zeichnungen von Meinhard Raschke, 1939 in Küstrin geboren. „Sein künstlerisches Talent wurde früh erkannt“, sagt Barbara Schmidt-Tychsen.

Neben der Ausbildung zum Malermeister erhielt er privaten Zeichenunterricht unter anderem bei Rolf Böhling und Erich Hartmann. Von 1960 bis 1966 studierte er in Hamburg freie Kunst und Malerei bei dem legendären Wilhelm Grimm, Theo Garve und Hans Thiemann. An der Hochschule lernte er seine Frau Gerda-Maria Rudloff kennen. „Obwohl oder gerade weil sich ihre künstlerischen Auffassungen stark unterscheiden, ist ein lebenslanges, bis heute andauerndes Gespräch über die Kunst ein motivierender Faktor für die jeweilige künstlerische Entwicklung“, konstatiert die Kuratorin.

1968/69 erhielt Meinhard Raschke die Zulassung als Malermeister und gründete einen bis heute bestehenden Malermeisterbetrieb in Hamburg. Bekannt geworden ist Meinhard Raschke vor allem durch seine gesellschaftskritischen Bilder und Grafiken. In der jetzigen Ausstellung in der Kulturstation Zollhäuser Rodenäs sind ausschließlich Zeichnungen zu sehen, in denen die spontane künstlerische Umsetzung der erlebten Wirklichkeit im Vordergrund steht.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Meinhard Raschke nicht in einem etwa postkartengroßen Schreibblock Gegenstände, Menschen, Tiere, Situationen, Szenen, Fahrzeuge und Weieteres zeichnerisch festhält.

Seine Arbeiten waren und sind seit den 70-er Jahren in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen vor allem im norddeutschen Raum zu sehen.

Die Ausstellung „Zeichnungen“ ist nach der Eröffnung bis zum 22. März, Freitag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Kulturstation in Rodenäs zu sehen.