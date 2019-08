Spielerisch das Schwimmen lernen

von ing

13. August 2019, 13:46 Uhr

Süderlügum | Durch die Schließung von Schwimmbädern in vielen Orten ist die Schwimmausbildung insbesondere für die Kinder stark gefährdet. So ist zu befürchten, dass die Anzahl der Nichtschwimmer in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird.

Aber nicht so in Süderlügum, denn hier verfügt man nicht nur über eine beheizte Freibadanlage, sondern bietet auch jährlich Schwimmkurse an. Verantwortlich hierfür sind gemeinsam der DLRG Ortsverband und der TSV Süderlügum. So nahmen auch dieses Mal wieder 16 Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis acht Jahren an einem fünftägigen Wassergewöhn- und Schwimmkurs teil, wie es offiziell hieß. Darunter auch drei Flüchtlingskinder, die derzeit in der Grenzgemeinde beheimatet sind. In diesem kindgerecht aufbereiteten Kurs wurden den Nichtschwimmer und Schwimmanfänger spielerisch die Grundlagen des Schwimmens näher gebracht. Unter der Leitung von Ralf Behrendt und Ernst Mochner stand ein weiteres junges fünf-köpfiges Ausbildungsteam zur Verfügung, sodass eine individuelle Betreuung und Ausbildung der Kinder gewährleistet war.

„Das wir die Betreuung so machen zeichnet unseren Kurs besonders aus,“ betonte Ernst Mochner. Die Kinder mussten sich alleine umziehen und duschen. Als es dann losging, saßen die Mütter, für die Kids nicht sichtbar, vor dem Kiosk, um Ablenkungen zu vermeiden.

Zu Beginn einer jeden Übungsstunde gab es stets eine lustige Gymnastik-Aufwärmungsübung auf der angrenzenden Rasenfläche. Zuvor waren die Kids in die Baderegeln eingeführt worden, wie vor dem Gang ins Wasser stets zu duschen, nicht zu rennen oder schubsen am Beckenrand und niemals mit vollem Magen ins Wasser gehen.

Im Nichtschwimmerbecken gab es dann Wassergewöhnungsübungen, um die Kursteilnehmer langsam an das nasse Element heranzuführen.

Mit Unterstützung der sogenannten Schwimmnudeln mussten sie dann unter Anleitung des Ausbildungsteams, die ersten Schwimmversuche unternehmen. Immer mehr wagten sich in den darauf folgenden Tagen dann schon mal ins tiefe Becken. „Dort nehmen wir die Kinder an die Hand, um ihnen die Angst zu nehmen,“ so Ernst Mochner. Und man merkte es den Kindern förmlich an, dass sie Spaß an der ganzen Sache hatten. Sehr zur Freude der TSV Vorsitzenden Marion Kuhn, die natürlich auch mal vorbei schaute. Zum Abschluss des Kurses gab es für alle Teilnehmer noch eine kleine Urkunde und eine große Naschtüte.

Der siebenjährigen Jonne Petschull konnte sogar das erste Schwimmabzeichen, nämlich das Seepferdchen, entgegennehmen. Er hatte das Schwimmen, das Tauchen und den Sprung ins Wasser erfolgreich absolviert. Ralf Behrendt appellierte an die Eltern, nun auch weiterhin mit ihren Kindern zum Schwimmen zu gehen.