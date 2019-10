Souveränes Auftreten: Seminar für Frauen hat noch Plätze frei

Avatar_shz von Dorthe Arendt

10. Oktober 2019, 15:19 Uhr

Leck | Souveränität und Abgrenzung: So heißt ein Seminar für Frauen mit Katja Geist, Schauspielerin und Dozentin für Coaching und Businesstraining. Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 12. Oktober, 11 bis 16 Uhr, in der Nordsee-Akademie in Leck statt.

„Es sind noch wenige Plätze frei“, teilt dazu Südtonderns Gleichstellungsbeauftragte Sylke von Kamlah-Emmermann mit. Das Seminar richtet sich an Frauen in allen Lebensbereichen und speziell an Frauen, die sich in der Politik engagieren und aktiv einbringen wollen und bereits aktiv in der Politik tätig sind.

„Noch immer fällt es Frauen schwer, sich und ihren Arbeitsbereich von unsachlicher Kritik und Machtspielen abzugrenzen. Oft kommt es vor, dass unerwartete Fragen oder provokative Bemerkungen uns trotz professioneller Vorbereitung völlig aus dem Konzept bringen“, beschreibt die Gleichstellungsbeauftragte das Seminar. Und weiter: „Unter der Leitung von Katja Geist wollen wir Auftrittssituationen, aber auch alltägliche Kommunikation durchspielen und mit gezielten Übungen den Umgang mit dem Unvorhersehbaren trainieren.“ Souveränes Sprechen und Auftreten seien kein Zufall, sondern vielmehr eine Verbindung aus Spontanität, Selbstbewusstsein und richtigem Atmen. Teilnehmerinnen können laut Beschreibung in diesem Seminar mit gezielten Statusübungen („Erkenne dein Gegenüber in dir selbst“) in diesen Situationen sich selbst kennenlernen und Sie auch neue Varianten und Wege entdecken. „Ganz nach dem Motto: Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst.“





Anmeldungen sind noch bei Sylke von Kamlah-Emmermann möglich, Telefon 04661/601431 oder E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@amt-suedtondern.de, Kosten für das Seminar: 25 Euro inklusive Imbiss und Kaffee.