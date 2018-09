Musical Kain und Abel in niebüll : Songs gegen Gewalt und Machtmissbrauch

Der Braderuper Gospelchor und Pastor Jens-Uwe Jürgensen sorgen in der Christuskirche für Festivalstimmung.

von Arndt Prenzel

23. September 2018, 16:53 Uhr

In der Christuskirche kam am Ende sogar Festivalstimmung auf: Die Zuschauer klatschten und sangen mit. Das Musical „Kain und Abel“, komponiert und inszeniert von Jens-Uwe Jürgensen, feierte seine Niebüller Premiere in einem gut besuchten Gotteshaus.

Der Braderuper Gospelchor zeigte sich bestens eingestimmt; das grippebedingte Fehlen einiger starker Stimmen wurde mit doppeltem Einsatz ausgeglichen. Pastor Jens-Uwe Jürgensen, im „Zweitberuf“ Musiker, Sänger und Komponist, riss seinen Chor mit. Die lebhafte Stimmung übertrug sich schnell auf das Publikum. Die Melodien waren eingängig und abwechslungsreich.

Volker Scheibe an den Keyboards und Detlef Petersen am Schlagzeug sorgten für einen adäquaten Klangteppich. „Inhaltlich dreht es sich um Gewalt, Streit und Mord“, so der Braderuper Pfarrer. „Die ganze Welt leidet darunter – warum?“ Keine Frage, die Bibel gibt Antwort: „Es lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie.“ Diese Empfehlung Gottes nimmt Kain jedoch nicht an. „Als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.“

Das erste Buch Moses gibt den Brudermord anschaulich wieder; der Text wird zwischendurch gelesen. In den Songs geht es um die Themen Rivalität und Feindschaft, der Inhalt der Bibelgeschichte wird in eigenen Worten aufgegriffen. „Die Brüder verharren in den Eifersüchteleien der Kindheit“, so Jens-Uwe Albrecht. Die Überwindung des Gedankens „Wer ist der Bessere“ sei ein Maßstab für das eigene Verhalten.

Die Lieder changieren zwischen melodiösen Klängen und eindringlichen Rhythmuspassagen. Beim musikalischen Leiter kommt immer wieder der Rocksänger durch; Er wirbelt mit Gitarre wie Chuck Berry durch den Altarraum. Der Wunsch nach „Glück und Wohlstand“ wird eindringlich besungen; Kains Opfergaben wurden von diesem gezielt zwecks Optimierung eingesetzt.

Es ist wahrscheinlich, dass die Situation schon eine Vorgeschichte hat. Kain ist eifersüchtig auf Abel. Gott weiß um den Hass Kains gegen seinen Bruder, und das genau ist der Grund, warum Gott sein Opfer nicht akzeptiert. Kain hat bereits während der Darbringung seines Opfers nur den eigenen Vorteil und Böses im Sinn. Sich von egoistischen, negativen Gedanken zu lösen ist die Botschaft des Musicals. „Kain, pass auf!“ singt der Chor und meint im Grunde alle. Die Lieder ertönen in der dramatischen Entwicklung der Geschichte auch mal melancholisch, um dann wieder optimistisch zu erklingen. „Wichtig ist, dass Gott Kain eine neue Lebenschance gibt“, so Jens-Uwe Albrecht zum positiven Ausgang des Musicals.

Nach zwei Zugaben, viel Beifall und ein Dankeswort an den verstorbenen Jürgen Lüders, geht es bewegendes Konzert zu Ende. Die Spenden wurden zugunsten der Ausbildung der Lüderstochter eingesammelt.